Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Chứng khoán phá vỡ mọi kỷ lục

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phiên giao dịch đầu tuần (13/10) ghi nhận mốc cao mới trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam, khi VN30-Index lần đầu vượt 2.000 điểm.

VN-Index cũng lập đỉnh mới với mốc 1.765 điểm. Dòng tiền tập trung vào nhóm vốn hóa lớn, cũng chính là các mã chủ lực cho đà tăng hôm nay. VIC kéo gần 12 điểm, khi cổ phiếu tăng trần 7% lên 205.400 đồng cổ phiếu. Đây cũng là mốc đỉnh mới của cổ phiếu Vingroup.

Theo đó, vốn hóa tập đoàn này gần cán mốc 800 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 100 nghìn tỷ đồng chỉ qua 2 phiên VIC liên tiếp tăng trần. Cùng “họ” Vin còn có VHM, VRE, VPL tăng giá, trong đó VRE cũng tăng sát giá trần, với mức 6,6% lên 43.000 đồng/cổ phiếu.

screenshot-2025-10-13-162605.png
VIC kéo VN-Index gần 12 điểm, khi cổ phiếu tăng trần 7% lên 205.400 đồng cổ phiếu.

Việc VN-Index liên tục lập đỉnh có đóng góp quan trọng, chủ lực từ các mã nhóm Vingroup. Rổ VN30 còn có VJC tăng trần, lên mức 142.600 đồng/ đơn vị. Với lực kéo từ 2 cổ phiếu tăng trần, VN30-Index bứt phá hơn 31 điểm, vượt mốc 2.000 điểm.

Đây là lần đầu trong lịch sử thị trường chứng khoán, VN30-Index cán mốc này, lên ngưỡng 2.012 điểm. Nhóm vốn hóa lớn còn ghi nhận đóng góp của CTG, VNM, HDB, LPB, GVR…

Trong khi đó, dù các chỉ số lập đỉnh mới, thị trường vẫn trong cảnh “xanh vỏ đỏ lòng”, với số mã giảm giá trên HoSE chiếm áp đảo. Nhóm thép tiếp tục “ghì” thị trường khi HPG giảm 2,03% và là mã tác động tiêu cực nhất. Trong khi đó, các cổ phiếu ngân hàng như VPB, ACB, MBB, BID cũng đồng loạt điều chỉnh nhẹ, cho thấy sự phân hóa rõ trong nhóm này.

Sắc đỏ cũng chiếm áp đảo với nhóm công nghiệp, xây dựng, vật liệu, dầu khí, bảo hiểm…

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 17,57 điểm (1,01%) lên 1.765,12 điểm. HNX-Index tăng 1,73 điểm (0,63%) lên 275,35 điểm. UPCoM-Index tăng hơn 1 điểm, đạt 112,7 điểm. Thanh khoản tăng mạnh trở lại, với giá trị giao dịch HoSE hơn 44.500 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ, với việc bán ròng gần 1.160 tỷ đồng, tập trung vào HPG, VRE, VHM, MBB, MSN…

Việt Linh
#VN30-Index #Chứng khoán Việt Nam #Vingroup #đỉnh thị trường #cổ phiếu tăng trần #thị trường chứng khoán #đầu tư chứng khoán

Xem thêm

Cùng chuyên mục