Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn mở rộng chưa xong, vì sao xe được đi tạm?

TPO - Dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn có kế hoạch thông xe kỹ thuật vào 30/4. Hiện nhiều đoạn đã được cho phép lưu thông tạm để vừa giảm ùn tắc, vừa phục vụ công tác thi công, hoàn thiện các đoạn dự án khác.

Theo ghi nhận, trên chiều dài hơn 15 km của dự án, các hạng mục xây lắp cuối cùng đang được gấp rút hoàn thiện, để thông xe vào dịp 30/4 tới. Hiện nhiều đoạn đã được thảm nhựa, trong đó có đoạn đi qua nút giao quốc lộ 10 (QL), đoạn qua trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm…

Để giảm ùn tắc, đồng thời giúp các đơn vị thi công hoàn thiện các hạng mục khác, những ngày gần đây, đơn vị quản lý đã điều tiết, cho phép một số phương tiện lưu thông vào một số đoạn đã được mở rộng.

Đại diện chủ đầu tư dự án (UBND tỉnh Ninh Bình - PV) cho biết, dự án mở rộng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn (CT.01) từ 4 làn xe lên 6 làn đang được triển khai khẩn trương và đảm bảo tiến độ thông xe kỹ thuật vào 30/4 tới. Theo đại diện chủ đầu tư, sau khi hoàn thành, vận tốc thiết kế của xe ô tô lưu thông trên tuyến sẽ được nâng từ 80 km/h lên 100-120 km/h.

Dự án có điểm đầu tại nút giao Cao Bồ (nút giao với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình), điểm cuối tại nút giao Mai Sơn (nút giao với cao tốc Mai Sơn - QL45), tổng chiều dài 15,3 km. Tổng mức đầu tư của dự án 1.875 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Suốt chiều dài hơn 15 km cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, nhiều đoạn đã được mở rộng, thảm nhựa hoàn thiện.

Một số đoạn qua các nút giao và đường kết nối với cao tốc đang được các đơn vị thi công hoàn thiện tiếp.

Tại đoạn qua trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm và đoạn qua nút giao với QL10, trong hai ngày nay, phần đường mở rộng đã được thi công, thảm nhựa xong và cho xe phương tiện lưu thông.

Mục đích của việc cho xe đi vào phần đường mới mở rộng là để các đơn vị thi công thảm bù mặt đường cao tốc cũ cho bằng cốt nền đường cao tốc mới mở rộng.

Việc này cũng giúp giảm tải cho toàn bộ tuyến đường vào cuối tuần.

Với các đoạn cao tốc mới mở rộng đi qua các khu vực dân cư còn có hạng mục thi công tường chắn tiếng ồn.