Bất động sản là động lực then chốt cho tăng trưởng hai con số

TPO - Theo TS. Vũ Đình Ánh - nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường - giá cả của Bộ Tài chính, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% trong nhiều năm tới, bất động sản cần được nhìn nhận lại đúng vai trò như một động lực quan trọng. Yêu cầu cấp thiết là phải tháo gỡ các điểm nghẽn về tư duy và dòng vốn.

Bất động sản nằm trong lõi sản xuất nhưng lại bị phân biệt đối xử

- Một vấn đề được bàn bạc nhiều thời gian qua là tín dụng chảy vào bất động sản. Theo ông, dòng vốn vào bất động sản nhiều có phải vấn đề đáng lo không?

- TS. Vũ Đình Ánh: Nếu nhìn đúng vai trò của bất động sản, thì không. Một ngành đóng góp tỷ trọng lớn trong GDP thì việc nhận tỷ trọng tín dụng tương ứng là điều bình thường. Nếu xét rộng hơn, bất động sản còn là một trong những lĩnh vực mang lại nguồn thu ngân sách rất lớn và ổn định, thông qua tiền sử dụng đất, thuế, phí và các hoạt động liên quan.

Đây là nguồn lực quan trọng để Nhà nước tái đầu tư cho hạ tầng, an sinh xã hội và các mục tiêu phát triển dài hạn. Trong bối cảnh Chính phủ đang quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% và duy trì trong nhiều năm thì việc phát huy các động lực lớn như bất động sản là điều không thể thiếu.

Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh. Ảnh: Dương Triều.

Mặt khác, thực tế rất rõ ràng là nhu cầu nhà ở hiện vẫn còn rất lớn, thậm chí có thể nói là thiếu hụt kéo dài trong nhiều năm. Một thị trường mà nhu cầu cơ bản chưa được đáp ứng đầy đủ thì không thể coi là “hút vốn” một cách tiêu cực. Nếu không thay đổi tư duy này, chúng ta rất khó bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới.

- Theo ông, nguyên nhân từ đâu tồn tại định kiến này?

- Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta đang áp dụng một cách nhìn mang tính phân biệt, coi tín dụng bất động sản là rủi ro hơn, từ đó áp các hệ số an toàn cao hơn hoặc siết chặt hơn so với các lĩnh vực khác.

Đem cả ngành bất động sản ra đối lập với khu vực sản xuất kinh doanh để phân biệt đối xử là vô lý. Ngay cả xếp đầu tư vào bất động sản rủi ro ngang với đầu tư vào chứng khoán cũng bất cập khi không phân biệt được tài sản thực với tài sản tài chính.

Tôi lấy ví dụ, nếu một doanh nghiệp đầu tư máy móc thiết bị thì được coi là sản xuất kinh doanh và được khuyến khích, ưu đãi thuế, tín dụng,... nhưng nếu đầu tư mặt bằng, nhà xưởng, văn phòng - cũng là tư liệu sản xuất lại bị kiểm soát chặt hơn thì rõ ràng là không hợp lý.

- Nếu hiểu đúng, bất động sản cần nằm ở đâu trong cấu trúc kinh tế, thưa ông?

- Nếu phân tích đúng cấu trúc nền kinh tế sẽ thấy bất động sản nằm ở cả hai khu vực quan trọng nhất. Một phần là xây dựng với hàng chục ngành sản xuất đi theo như xi măng, sắt thép… thuộc khu vực công nghiệp, đóng góp ổn định vào GDP trong nhiều năm. Phần còn lại là kinh doanh bất động sản, thuộc khu vực dịch vụ, cũng có đóng góp không nhỏ.

Như vậy, bất động sản không đứng ngoài sản xuất, mà nằm ngay trong lõi của hoạt động sản xuất và kinh doanh. Việc tách riêng lĩnh vực này ra rồi coi bất động sản đối lập với sản xuất kinh doanh là không hợp lý.

Khi đã nhìn nhận bất động sản là một phần, thậm chí là bộ phận quan trọng của nền kinh tế thực thì cách tiếp cận chính sách, đặc biệt là tín dụng, cũng phải thay đổi theo hướng bình đẳng hơn, đúng bản chất và vai trò của các bộ phận trong phát triển kinh tế xã hội.

Không thể tăng trưởng cao nếu kìm hãm bất động sản

- Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển. Theo ông, chúng ta cần có cách tiếp cận ra sao về bất động sản trong giai đoạn này?

- Nếu coi bất động sản là “nút thắt” và tìm cách hạn chế, chúng ta có thể đang tự làm suy yếu một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất. Ngược lại, nếu phát triển thị trường bất động sản một cách lành mạnh, minh bạch, thì đây sẽ là nền tảng để thúc đẩy tăng trưởng trung và dài hạn.

Thực tế, không có nền kinh tế nào tăng trưởng cao mà lại kìm hãm bất động sản, bởi bất động sản gắn chặt với hạ tầng, đô thị hóa, với cả công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Nói cách khác, đây là một lĩnh vực có tính dẫn dắt rất rõ, kéo theo hàng chục ngành nghề khác cùng vận hành, phát triển, đồng thời là bệ đỡ, là điều kiện cần để phát triển tất cả các ngành kinh tế xã hội khác.

- Điều quan trọng nhất chúng ta phải làm thời điểm này là gì để bất động sản thực sự phát huy được vai trò thúc đẩy tăng trưởng như ông nói?

- Điều quan trọng nhất là phải thay đổi tư duy. Bất động sản không phải là lĩnh vực đứng ngoài hay đối lập với sản xuất, mà là một phần của nền kinh tế thực, là “tài sản thực” đúng nghĩa.

Nếu tiếp tục giữ cách nhìn cũ, coi bất động sản là nơi “hút vốn” và cần hạn chế, rất khó để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao nói riêng cũng như phát triển kinh tế xã hội nói chung. Ngược lại, cần phải khơi thông nguồn vốn cho thị trường, chẳng hạn trong ngắn hạn xem xét tăng trưởng tín dụng hợp lý hơn, về trung dài hạn thì phải thúc đẩy mạnh mẽ thị trường trái phiếu…

Nếu nhìn nhận đúng bản chất nền kinh tế, bất động sản không phải là vấn đề, mà chính là một phần quan trọng của lời giải cho tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao và bền vững trong giai đoạn tới.

- Xin cảm ơn ông!