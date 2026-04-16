Chủ tịch Bất động sản Phát Đạt nói về di dời Trường Đại học Bách Khoa

TPO - Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) cho rằng, việc di dời Trường Đại học Bách Khoa là chủ trương của Chính phủ. PDR được quyền đề xuất, còn duyệt hay không là do cơ quan chức năng. Nếu PDR không đề xuất di dời thì cũng có doanh nghiệp khác.

Ngày 16/4, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2026.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về mục tiêu của PDR trong việc di dời Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG TPHCM, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Phát Đạt nói rằng, di dời Trường Đại học Bách Khoa hoặc tất cả các đại học, cao đẳng, bệnh viện là chủ trương của Chính phủ. PDR tham gia theo đúng chủ trương của chính quyền. Công ty được quyền đề xuất, còn duyệt hay không là do cơ quan chức năng. Nếu PDR không đề xuất di dời thì cũng có doanh nghiệp khác.

Chủ tịch Hội đồng quản trị PDR Nguyễn Văn Đạt phát biểu khai mạc đại hội.

“Tôi thấy cần thiết phải di dời các trường đại học nhằm giảm ùn tắc giao thông, giảm chi phí cho sinh viên, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận cơ sở vật chất mới. PDR làm đúng theo chỉ đạo của cơ quan trung ương và địa phương”, ông Đạt nói.

Ông Nguyễn Văn Đạt khẳng định, công ty muốn đồng hành cùng TPHCM để chứng minh năng lực phát triển dự án, tạo tiền đề để được thành phố giao các quỹ đất đối ứng giá trị tại TPHCM.

Dự án BT nhà thi đấu Phan Đình Phùng có thể chấm dứt nhưng ngược lại, tới thời điểm này, PDR có 2 dự án đề xuất TPHCM tham gia hình thức BT với khoảng 24.000 tỷ đồng. Đó là lý do PDR phải bán bớt dự án để có nguồn lực triển khai.

Tiết lộ về tiến độ đàm phán dự án Eco Smart City Thủ Thiêm, ông Nguyễn Văn Đạt cho biết, hiện nay theo nhận định, phản hồi của Lotte trong việc đàm phán hợp tác mua 35% cổ phần với Lotte, PDR là doanh nghiệp ứng viên thứ 2, sau một ứng viên khác chủ chốt. Hiện nay chưa chốt được điều gì, nhưng nếu được chốt thì điều này rất tốt cho PDR.

Ông Lê Quang Phúc - thành viên Hội đồng quản trị PDR cho biết thêm, công ty sẽ tái cấu trúc danh mục đầu tư, tập trung vào TPHCM và Đồng Nai. PDR cũng tái cấu trúc về vốn. Công ty thoái vốn tại một số dự án tốn thời gian đầu tư, ưu tiên các sản phẩm có tốc độ vòng quay nhanh thay vì các dự án có thời gian phát triển quá dài

Đồng thời, tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, tổ chức lại các phòng ban, đẩy mạnh phân quyền và ra quyết định nội bộ. Cuối cùng là hiệu chỉnh và hoàn thiện các triết lý phát triển sản phẩm để phù hợp với định hướng trong 4 năm tới.

Ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng giám đốc PDR khẳng định, việc tái cấu trúc vừa sâu, vừa rộng, tái cấu trúc toàn bộ những dự án, tập trung vào dự án hiệu quả mang lại dòng tiền cho PDR. Việc phối hợp với Mitsubishi Corporation cũng là một dạng xác định thứ tự ưu tiên chương trình hành động.

Năm nay, PDR đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 8.830 tỷ đồng (gồm doanh thu tài chính và chuyển nhượng cổ phần), gấp gần 3 lần thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 868 tỷ đồng, tăng 69%. Công ty trình và được thông qua cổ tức tối thiểu 8% vốn điều lệ, bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Đáng chú ý, PDR cũng được thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1, khối lượng tối đa hơn 100 triệu cổ phiếu, giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thành công, PDR có thể thu về 1.996 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, PDR lên kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10%, với số phát hành thêm tối đa hơn 119 triệu cổ phiếu, tương đương gần 1.197 tỷ đồng theo mệnh giá. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, ước 1.736 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025.

Nếu hoàn tất các phương án trên, vốn điều lệ của PDR sẽ tăng từ 9.978 tỷ đồng lên 13.171 tỷ đồng.