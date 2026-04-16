Đồng Nai mời gọi đầu tư vào khu đất 'vàng' hơn 32 nghìn tỷ đồng

Văn Quân
TPO - Đồng Nai đã mời gọi đầu tư đối với Khu đất 'vàng' để thực hiện dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ (khu vực 1) diện tích khoảng 51,65 ha thuộc phường Trấn Biên.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai, khu đất thực hiện dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ (khu vực 1) hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý và đã được xây dựng phương án khai thác từ năm 2017, sau đó tiếp tục được điều chỉnh, bổ sung theo quyết định mới ban hành cuối năm 2025.

Khu đất thực hiện dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ (khu vực 1) đang được mời gọi đầu tư sau 2 lần đấu giá không thành công

Dự án được đánh giá có quy mô “khủng” với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới hơn 32.415 tỷ đồng. Trong đó, chi phí đầu tư xây dựng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất) khoảng 23.052 tỷ đồng, còn lại hơn 9.363 tỷ đồng là giá trị đất để tính nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Về phương thức sử dụng đất, dự án sẽ được triển khai theo nhiều hình thức kết hợp. Cụ thể, khoảng 166.505 m² đất ở sẽ được giao có thu tiền sử dụng đất để phát triển nhà ở. Người mua nhà và căn hộ sau đó sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản theo quy định.

Bên cạnh đó, hơn 48.000 m² đất dành cho hạ tầng xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa và thương mại dịch vụ sẽ được cho thuê đất trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê.

Đáng chú ý, một phần diện tích lớn hơn 222.000 m² sẽ được giao không thu tiền sử dụng đất, chủ yếu phục vụ mục đích công cộng như cây xanh, bãi đỗ xe, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật. Nhà đầu tư trúng thầu sẽ phải tự bỏ kinh phí xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và sau đó bàn giao lại cho địa phương quản lý.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, thời gian tiếp nhận sự quan tâm của các nhà đầu tư kéo dài trong 30 ngày, bắt đầu từ ngày 15/4/2026.

Khu đất thực hiện dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ (khu vực 1) được UBND tỉnh Đồng Nai đem ra đấu giá 2 lần nhưng không thành công do không có người tham gia đấu giá.

Dự án thuộc diện tích của KCN Biên Hòa 1 hiện đã được chuyển đổi công năng và di dời các nhà máy với tổng diện tích hơn 327 ha, trong đó khu vực thực hiện dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Biên Hòa 1 có diện tích hơn 283 ha. Dự án được kỳ vọng trở thành dấu ấn kiến trúc cảnh quan đặc trưng cho Đồng Nai, đồng thời cải thiện môi trường và giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường.

