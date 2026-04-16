Danko Group: Tiên phong kiến tạo chuẩn sống mới, bứt phá tầm vóc tại Thanh Hóa

Trong dòng chảy thị trường bất động sản, khi nhiều doanh nghiệp lựa chọn mở rộng theo quán tính, Danko Group lại kiên định với một hướng đi riêng: phát triển đô thị theo tư duy quy hoạch đồng bộ và bản sắc kiến trúc châu Âu. Năm 2026, việc đồng loạt triển khai Danko Royal và Danko The Country tại Thanh Hóa không chỉ là mở rộng địa bàn, mà còn là bước đi đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới. Điều này minh chứng cho tầm nhìn chiến lược, bài bản và giàu khát vọng của Danko Group

Từ nội lực vững vàng đến dấu ấn “phong cách Châu Âu”

Không đi theo lối mòn, Danko Group lựa chọn con đường riêng: kiến tạo những khu đô thị mang đậm phong cách châu Âu, nơi kiến trúc trở thành tuyên ngôn về đẳng cấp sống. Với hơn 40 dự án, gần 10.000 sản phẩm trải dài trên 10 tỉnh thành, Danko Group từng bước định hình một bản sắc khác biệt, đó là sự giao thoa giữa vẻ đẹp Tân cổ điển sang trọng và nhịp sống đô thị hiện đại.

Danko City là dự án KĐT tiêu biểu Danko Group đã triển khai tại tỉnh Thái Nguyên

Dấu ấn ấy được khẳng định qua hàng loạt dự án tiêu biểu như Danko City, Danko Center hay Danko Riverside - những khu đô thị không chỉ đáng sống mà còn góp phần thiết lập chuẩn mực sống mới tại mỗi vùng đất.

Sức mạnh ấy được bảo chứng bởi sự cộng hưởng từ các định chế tài chính hàng đầu như Vietcombank, BIDV hay đơn vị tư vấn quốc tế CBRE. Nhưng trên hết, đó là tâm huyết của hơn 2.000 nhân sự luôn mang tinh thần bứt phá giới hạn, không ngừng kiến tạo giá trị bền vững cho thế hệ sau.

Thanh Hóa - “Tọa độ” cho những khát vọng lớn

Trong bản đồ tăng trưởng mới của Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa đang vươn mình mạnh mẽ để trở thành một cực tăng trưởng mới với nền tảng vĩ mô ấn tượng: GRDP dẫn đầu khu vực, thu hút FDI thuộc Top đầu cả nước, hạ tầng và đô thị hóa tăng tốc. Quan trọng hơn, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và chuyên gia đang tạo ra nhu cầu thực về những không gian sống chất lượng cao.

Việc Danko Group lựa chọn Thanh Hóa vì thế không phải là bước đi mở rộng đơn thuần, mà là sự hiện diện đúng thời điểm, khi thị trường bắt đầu đòi hỏi những chuẩn mực cao hơn.

Hai dự án, một tầm nhìn chiến lược

Đầu năm 2026, Danko Group triển khai mạnh mẽ dự án Danko Royal và Danko The Country, gây ấn tượng mạnh trên thị trường Thanh Hóa.

Danko Royal tọa lạc trên trục đại lộ Nam Sông Mã, được định vị như một biểu tượng dành cho giới tinh hoa. Không đơn thuần là nơi an cư, Danko Royal là tuyên ngôn về vị thế.

Dự án Danko Royal toạ lạc tại trục đại lộ Nam Sông Mã, đã được khởi công từ tháng 10/2025

Được khởi công từ tháng 10/2025 với sự bảo chứng tài chính từ BIDV, dự án là lời khẳng định về uy tín và tiềm lực của chủ đầu tư. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, mỗi sản phẩm tại đây mang giá trị tích sản dài hạn, với kiến trúc châu Âu sang trọng và quy hoạch đồng bộ, hứa hẹn trở thành tài sản có giá trị bền vững.

Dự án Danko The Country, mới chính thức khởi công vào ngày 12/4/2026

Trong khi đó, Danko The Country mang phong cách châu Âu, tiên phong kiến tạo chuẩn sống mới tại Thanh Hóa. Với quy mô 25ha, vị trí kết nối Đô thị - Du lịch - Công nghiệp, liền kề hệ thống giáo dục quốc tế và chỉ cách biển Sầm Sơn 10km, dự án hội tụ cả giá trị ở thực lẫn tiềm năng đầu tư.

Không chỉ dừng lại ở 498 sản phẩm tinh chọn, Danko The Country kiến tạo một hệ sinh thái sống “all-in-one” - nơi quảng trường, tháp biểu tượng, phố đi bộ, kênh xanh và tổ hợp thương mại cùng hòa quyện, tạo nên nhịp sống vừa thư thái, vừa sôi động.

Danko The Country mang tới gần 500 sản phẩm phong cách kiến trúc Tân cổ điển đẳng cấp

Việc đồng thời triển khai hai dự án cho thấy chiến lược “phủ phân khúc” đầy chủ động của Danko Group - vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa đón đầu dòng tiền đầu tư đang dịch chuyển.

Hiện thực hóa chuẩn mực sống mới, đẳng cấp tại xứ Thanh

Trong chu kỳ mới của thị trường, vai trò của các chủ đầu tư bất động sản không còn dừng ở việc xây dựng sản phẩm, mà mở rộng sang việc định hình chuẩn sống và diện mạo đô thị.

Không chỉ xây dựng BĐS, Danko Group còn mang đến những chuẩn sống mới cho các KĐT mà Tập đoàn triển khai

Với Danko Royal và Danko The Country, Danko Group đang hiện thực hóa tầm nhìn đó tại Thanh Hóa - một thị trường đủ tiềm năng để bứt phá, nhưng cũng đủ thách thức để sàng lọc.

Nếu các dự án được triển khai đúng như định vị, đây sẽ không chỉ là bước tiến về địa lý, mà là bước tiến về tầm vóc: từ một nhà phát triển dự án trở thành một thương hiệu có khả năng dẫn dắt chuẩn sống.

Tại Thanh Hóa, hành trình ấy đã bắt đầu, và một chuẩn mực mới đang dần được xác lập. Điều này minh chứng rõ nét cho năng lực, tầm nhìn và vị thế ngày càng được củng cố của Danko Group trên bản đồ bất động sản Việt Nam.