Hơn 440 người 'xuyên đêm' tăng tốc cho dự án cầu Trần Hưng Đạo

Trọng Tài - Hiểu Minh

TPO - Các nhà thầu huy động 444 người cùng gần 100 máy móc, thiết bị để thi công cầu Trần Hưng Đạo xuyên đêm nhằm kịp hoàn thành các phần việc trước khi mùa mưa lũ 2026 cận kề.

Tăng tốc thi công cầu Trần Hưng Đạo trước mùa mưa.
Dự án cầu Trần Hưng Đạo dài 4,18km, có tổng mức đầu tư 16.226 tỷ đồng, quy mô 6 làn xe cơ giới, cùng làn dành cho xe đạp và người đi bộ được thiết kế gồm 6 nhịp chia thành hai liên cầu.
Mỗi nhịp cầu có chiều dài 145m, sử dụng kết cấu vòm thép hiện đại với hình tượng trưng cho biểu tượng vô cực, tạo điểm nhấn kiến trúc trên sông Hồng. Các nhà thầu thực hiện đồng loạt 10 mũi thi công, trong đó 6 mũi thi công các trụ cầu chính và 4 mũi thi công đường dẫn phía Long Biên.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi đầu năm, các nhà thầu thi công cầu Trần Hưng Đạo vượt sông Hồng đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công song song, đẩy nhanh tiến độ lên mức tối đa trước khi bước vào mùa mưa từ tháng 5/2026.
Tại hiện trường, nhiều mũi thi công được triển khai đồng loạt, tập trung vào các hạng mục cọc khoan nhồi, bệ trụ và công trình phụ trợ.
Báo cáo của nhà thầu cho biết, đến thời điểm này, các trụ cầu chính TC2, TC3, TC4, TC5, TC6, TC7 đã hoàn thành đổ bê tông đợt 1, hiện đang lắp cốt thép chuẩn bị đổ bê tông đợt 2. Đối với các cầu dẫn, hiện chưa thể thi công do chưa nhận được mặt bằng.
Về nhân sự, các nhà thầu đã huy động tổng cộng 444 nhân lực tham gia, chia ca làm việc xuyên đêm.
Các trụ chính đã hoàn thành cọc khoan nhồi và đang chuyển sang giai đoạn thi công cọc ván thép.
Nhà thầu cũng nêu khó khăn trong công tác GPMB khi toàn bộ khu vực phía quận Hoàn Kiếm (cũ) chưa được bàn giao mặt bằng. Trong khi khu vực phía bờ quận Long Biên cũ nhiều vị trí “xôi đỗ” chưa được bàn giao, tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ.
Để đẩy nhanh tiến độ dự án, chủ đầu tư đề xuất sớm thống nhất hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật điều chỉnh của dự án thành phần 3 - đấu nối với dự án trục đại lộ sông Hồng.
Phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo

Trọng Tài - Hiểu Minh
#cầu Trần Hưng Đạo #thi công đêm #mùa mưa lũ #dự án cầu #đầu tư #Phường Hồng Hà #Giải phóng mặt bằng dự án cầu #Dự án cầu Trần Hưng Đạo

