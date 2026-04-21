Kẻ sát hại gia đình vợ rúng động ở Đắk Lắk lĩnh án tử hình

TPO - Cho rằng bị gia đình vợ đối xử không tốt, nhiều lần gọi điện thoại nhưng vợ không nghe máy, Nguyễn Nam Đại Thuận đón xe thồ đến nhà mẹ vợ. Tại đây, Thuận dùng búa, dao bầu giết chết vợ, em vợ và mẹ vợ, đâm con riêng của vợ trọng thương.

Ngày 21/4, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, trú phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) về tội giết người, cướp tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Nam Đại Thuận mức án tử hình về tội giết người, 9 năm về tội cướp tài sản, 6 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Nam Đại Thuận tại toà.

Theo cáo trạng, năm 2022, Nguyễn Nam Đại Thuận kết hôn với chị Nguyễn Thị Kim Hoa và có 1 con chung là cháu Nguyễn Châu Tuệ M. (SN 2022). Thấy Thuận nghiện ma túy, không lo làm ăn nên bà Trần Thị Dung là mẹ đẻ chị Hoa đã đưa chị Hoa và cháu M. về ở tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Khoảng 20 giờ ngày 12/9/2025, sau khi đã sử dụng ma túy tại nhà, Thuận cho rằng bị gia đình vợ đối xử không tốt, nhiều lần gọi điện thoại nhưng chị Hoa không nghe máy nên đã nảy sinh ý định giết cả gia đình chị Hoa. Thuận chuẩn bị 1 búa đóng đinh cán gỗ dài 29cm, 1 con dao bầu cán gỗ bỏ vào ba lô mang theo trên người rồi đón xe thồ đến nhà bà Dung.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 13/9/2025, Thuận đứng chờ bên ngoài nhìn thấy em chị Hoa là anh Bùi Hữu Nghĩa vừa đi vào nhà. Lát sau, Thuận đi đến trước cổng nhà bà Dung rồi gọi anh Nghĩa mở cổng. Khi anh Nghĩa vừa mở cổng, Thuận liền dùng búa và dao tấn công khiến anh Nghĩa tử vong tại chỗ.

Thời điểm này, chị Hoa ở trong nhà nghe tiếng động chạy ra, thấy Thuận đang đâm anh Nghĩa nên chị Hoa la hét liền bị Thuận lao vào khống chế, kéo ra đường rồi dùng dao sát hại. Chưa dừng lại, Thuận tiếp tục đi vào trong nhà truy sát bà Dung, khiến nạn nhân tử vong.

Tiếp đó, Thuận đi vào phòng ngủ thứ nhất, thấy cháu Trần Tấn Ph. (SN 2013 là con riêng chị Hoa) đang nằm ngủ, Thuận dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người cháu Ph. Cháu Ph. bỏ chạy ra ngoài theo hướng cửa sau, trèo tường rào sang nhà hàng xóm, sau đó được đưa đi cấp cứu, điều trị kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau đó, Thuận đi vào phòng ngủ bà Dung, lục soát, lấy số tiền 6 triệu đồng, 1 điện thoại di động của bà Dung rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Trong quá trình tẩu thoát, đến khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, Thuận đi đến khu vực đường Đinh Núp, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, mua ma túy để tiếp tục sử dụng. Thời điểm này, một người phụ nữ điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Sh Mode đi ngang thì bị Thuận dùng một con dao thái lan khống chế, uy hiếp và cướp xe mô tô, 2 điện thoại di động.

Thuận điều khiển xe mô tô bỏ trốn đến khu vực chợ Trung tâm Buôn Ma Thuột mua quần áo để thay, mua 50 viên thuốc ngủ với mục đích tự sát. Sau đó, Thuận tiếp tục bỏ trốn đến khu vực đường 19/5 thì bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt giữ.