Một tuần, Bộ Nông nghiệp cắt giảm được bao nhiêu thủ tục hành chính?

TPO - “Trong 1 tuần vừa rồi, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ đã cắt giảm xuống còn 25%. Hiện nay, bộ chỉ còn quản lý khoảng 160 thủ tục hành chính”, Bộ trưởng Bộ NN&MT Trịnh Việt Hùng thông tin.

Chỉ còn quản lý khoảng 160/630 thủ tục hành chính

Sáng 21/4, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Trịnh Việt Hùng phát biểu tiếp thu, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu quan tâm trong phiên thảo luận tại Quốc hội về tình hình kinh tế, xã hội.

Đề cập đến việc cải cách thủ tục hành chính, ông Hùng cho hay, ngành NN&MT có tổng số 630 thủ tục hành chính, đã phân cấp khoảng 56%. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong 1 tuần qua, Bộ đã cắt giảm xuống còn 25% (từ mức 44% trước đó).

"Như vậy, hiện nay bộ chỉ còn quản lý khoảng 160 thủ tục hành chính”, Bộ trưởng Bộ NN&MT thông tin.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Hùng cho biết, sẽ cơ cấu lại các tiểu ngành, lĩnh vực, các nhóm sản phẩm chủ lực để duy trì tăng trưởng ngành, đóng góp vào tăng trưởng hai con số của cả nước. Cùng với đó, tập trung phát triển thị trường tiêu thụ, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản, coi trọng thị trường trong nước và triển khai đề án xuất khẩu ngành nông nghiệp.

“Vừa rồi, nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sang Trung Quốc, Bộ NN&MT đã ký nghị định thư với Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Lần đầu tiên Tổng cục Hải quan Trung Quốc ký với bộ ngành của Việt Nam về lĩnh vực này. Trước mắt, chúng ta xuất khẩu 2 loại quả: bưởi, chanh. Xuất khẩu sầu riêng, truy xuất nguồn gốc từ vùng trồng cho đến khi sang Trung Quốc, trước đây có thể mất đến 20 ngày thì vừa rồi chỉ mất có 5-6 ngày”, ông Hùng nói.

Giảm đất trồng lúa, tăng đất công nghiệp

Về vấn đề diện tích đất trồng lúa, ông Trịnh Việt Hùng cho biết, quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 39, trong đó, quy định tổng diện tích đất trồng lúa của cả nước đến năm 2030 là 3.568.000 ha.

Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, ngành nông nghiệp đang rà soát lại để trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia 2030 - 2050, lấy ý kiến các địa phương, dự kiến sẽ giảm diện tích này xuống khá nhiều theo nhu cầu của địa phương đăng ký, chủ yếu là chuyển từ đất lúa sang đất phát triển công nghiệp.

Tuy nhiên, ông Hùng nêu rõ, việc đăng ký đất phát triển công nghiệp nhiều quá mà không thực hiện được sẽ gây lãng phí, cho nên các địa phương khi đăng ký cần hết sức cân nhắc.

Đối với việc bảo đảm an ninh lương thực, theo ông Hùng, nếu diện tích đất lúa giảm xuống từ 3.568.000 ha xuống còn khoảng 3.250.000 ha, theo tính toán của Tổng cục Thống kê phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vẫn đảm bảo được an ninh lương thực và đảm bảo xuất khẩu nhờ tăng năng suất.