Cà Mau thả nhiều động vật quý hiếm trong sách đỏ về biển

TPO - Chỉ trong 2 ngày, người dân ở tỉnh Cà Mau liên tiếp phát hiện cá thể vích quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Ngày 20/4, Đồn Biên phòng Tam Giang Tây (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị phối hợp với Hạt Kiểm lâm Ngọc Hiển (xã Ngọc Hiển), ngư dân thả một cá thể vích nặng hơn 60kg trở lại biển.

Cá thể vích trên được ông Nguyễn Văn Nghĩa (ngụ xã Tân Ân, Cà Mau) phát hiện mắc lưới vào tối 19/4. Sau khi đưa cá thể vích về chăm sóc tạm thời, ông Nghĩa đã chủ động thông báo cho Đồn Biên phòng Tam Giang Tây để phối hợp thả lại về biển.

Cà Mau liên tiếp thả động vật quý hiếm trong 'Sách đỏ' về biển.

Trước đó, tối 17/4, trong lúc khai thác thủy sản trên biển, ông Trương Vũ Bảo (ngụ xã Tân Ân) cũng phát hiện một cá thể đồi mồi và một cá thể vích bị mắc vào giàn lưới.

Sau khi đưa về chăm sóc tạm thời, ông Bảo đã thông báo cho lực lượng biên phòng để phối hợp thả lại biển.

Đồi mồi và vích là những loài rùa biển quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

