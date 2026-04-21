Rắn dài 3 mét lao vút vào bệnh viện, nọc độc có thể giết người hàng loạt

Huỳnh Thủy
TPO - Một cá thể rắn “khủng” bất ngờ xuất hiện trong khuôn viên bệnh viện ở Đắk Lắk khiến nhiều người hoảng hốt. Cá thể này được xác định là rắn hổ mang chúa.

Cá thể rắn đã đưa về Vườn Quốc gia Chư Yang Sin sau khi xuất hiện tại bệnh viện.

Ngày 21/4, Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan liên quan thả nhiều cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Cụ thể, các cá thể được thả gồm: 1 cá thể tê tê Java, 1 cá thể rắn hổ mang chúa và 4 cá thể khỉ đuôi lợn.

Các cá thể tê tê, khỉ được thả về tự nhiên

Trong đó, đáng chú ý là cá thể rắn hổ mang chúa trước đó bất ngờ “lạc” vào khuôn viên Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột vào ngày 19/4, khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Ngay sau khi phát hiện, người dân cùng lực lượng bảo vệ bệnh viện đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế và xử lý an toàn. Sau đó, cá thể rắn được bàn giao cho kiểm lâm để đưa về rừng, thả lại môi trường sống tự nhiên phù hợp tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin.

Cá thể rắn đã được thả về tự nhiên.

Rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) là loài rắn độc dài nhất thế giới, thuộc họ rắn hổ, phân bố tại nhiều khu vực rừng ở Việt Nam.

Loài này có nọc độc thần kinh rất mạnh, có thể gây liệt và đe dọa tính mạng nếu bị cắn, đồng thời sở hữu kích thước lớn, phản xạ nhanh và khả năng tấn công khi bị kích động.

Tuy nhiên, rắn hổ mang chúa thường tránh con người và chỉ tấn công khi cảm thấy nguy hiểm.

Theo cơ quan chức năng, trong tự nhiên, rắn hổ mang chúa giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các loài khác, góp phần duy trì cân bằng hệ sinh thái, ổn định đa dạng sinh học.

#Rắn hổ chúa #bệnh viện #Đắk Lắk #rắn khủng #động vật

