34 địa phương mà có 34 hạ tầng số riêng rẽ thì không hiệu quả

TPO - Theo ông Trần Văn Chín – Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid, việc thúc đẩy hạ tầng số dùng chung đóng vai trò rất quan trọng. Nếu 34 tỉnh, thành phố cùng xây dựng hạ tầng xúc tiến thương mại riêng rẽ thì lãng phí ngân sách, dữ liệu bị phân mảnh và không hình thành được hạ tầng đủ lớn, đủ hiệu quả. Ông Chín chia sẻ tại Lễ Phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 - Vietnam Digital Awards 2026 (VDA 2026).

Ngày 22/4, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và Tạp chí điện tử VietTimes chính thức phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 - Vietnam Digital Awards 2026 (VDA 2026).

Theo Ban tổ chức, Quy chế giải thưởng VDA 2026 có nhiều điểm mới, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cách tiếp cận của giải thưởng, đặt trọng tâm đánh giá vào hiệu quả thực chất của chuyển đổi số.

Hệ thống tiêu chí được thiết kế theo hướng đo lường bằng các kết quả cụ thể như: năng suất lao động, chi phí vận hành, doanh thu, cũng như mức độ hài lòng của người dân và khách hàng.

Lễ phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9, năm 2026.

Một điểm mới nổi bật của VDA 2026 là việc đưa vào đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số một cách toàn diện, bao gồm các yếu tố: hạ tầng số, dữ liệu, nền tảng công nghệ, quản trị và an toàn thông tin. Cách tiếp cận này giúp phân biệt rõ giữa việc ứng dụng công nghệ đơn lẻ với chuyển đổi số mang tính hệ thống, toàn diện và bền vững.

Đặc biệt, với hạng mục giải thưởng cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc, lần đầu tiên Giải thưởng nhấn mạnh tiêu chí về khả năng tích hợp, kết nối với các hệ thống cơ sở dữ liệu và nền tảng số của Nhà nước, coi đây là điều kiện quan trọng để bảo đảm tính liên thông, tránh phân mảnh dữ liệu và hướng tới xây dựng các dịch vụ số phục vụ xuyên suốt người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các tiêu chí về khả năng nhân rộng, phát triển hệ sinh thái và tính bền vững cũng được bổ sung, thể hiện định hướng lựa chọn những mô hình không chỉ hiệu quả trong phạm vi nội bộ mà còn có thể lan tỏa trên quy mô lớn, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế số và xã hội số.

Nhà báo Nguyễn Bá Kiên - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes chia sẻ điểm mới của Giải thưởng.

Theo ông Nguyễn Bá Kiên - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes - hệ thống tiêu chí năm nay được xây dựng theo hướng tiếp cận sâu với từng hạng mục giải thưởng, chú trọng kết quả đầu ra, đồng thời đề cao khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và phát triển hệ sinh thái số. Đây được xem là yếu tố then chốt để thúc đẩy chuyển đổi số thực chất và bền vững.

Đẩy mạnh hạ tầng số dùng chung

Theo ông Lê Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, một yêu cầu rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay là phát triển các nền tảng số dùng chung.

Thay vì mỗi bộ, ngành, địa phương hay doanh nghiệp tự xây dựng các hệ thống riêng lẻ, dẫn đến phân mảnh và lãng phí nguồn lực, cần chuyển mạnh sang tư duy dùng chung hạ tầng, dùng chung nền tảng, chia sẻ và kết nối dữ liệu.

Các nền tảng dùng chung không chỉ giúp tiết kiệm chi phí đầu tư, rút ngắn thời gian triển khai mà còn tạo điều kiện để chuẩn hóa quy trình, đồng bộ dữ liệu và nâng cao khả năng liên thông giữa các hệ thống. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành các dịch vụ số liền mạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Trong khu vực công, việc phát triển và khai thác hiệu quả các nền tảng dùng chung sẽ góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hướng tới trải nghiệm “một lần khai báo, nhiều lần sử dụng”. Trong khu vực doanh nghiệp, các nền tảng số có thể trở thành hạ tầng để phát triển các mô hình kinh doanh mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng hệ sinh thái số.

Để làm được điều đó, ông Tuấn chia sẻ, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tham gia phát triển và cung cấp các nền tảng số dùng chung có chất lượng cao, khả năng mở rộng lớn.

Nhấn mạnh tầm nhìn về hạ tầng dùng chung, ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid, một doanh nghiệp từng được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số chia sẻ, với 34 tỉnh, thành phố, việc xây dựng hạ tầng xúc tiến thương mại riêng rẽ ở từng địa phương là không cần thiết. Cách làm này có thể dẫn tới nhiều hệ lụy như lãng phí ngân sách, dữ liệu bị phân mảnh và không hình thành được hạ tầng đủ lớn, đủ hiệu quả.

Ông Trần Văn Chín – Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid.

Từ thực tiễn đó, ông Chín bày tỏ mong muốn được tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng các tiêu chí tiên quyết cho hạ tầng xúc tiến thương mại dùng chung, đồng thời làm rõ các yêu cầu về kỹ thuật và vận hành đối với cả cơ quan nhà nước và khu vực tư nhân, nhằm bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả.

Được tổ chức thường niên từ năm 2018, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ bảo trợ, Hội Truyền thông số Việt Nam chỉ đạo và giao Tạp chí điện tử VietTimes - cơ quan ngôn luận của Hội - trực tiếp tổ chức thực hiện.

Qua 8 mùa tổ chức, Giải thưởng đã trở thành một trong những chương trình uy tín hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ số và chuyển đổi số tại Việt Nam.

Sau 8 mùa tổ chức, Giải thưởng đã tiếp cận hơn 36.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thu hút gần 2.600 hồ sơ tham dự và vinh danh hơn 450 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và cá nhân tiêu biểu.

Riêng năm 2025, Giải thưởng đã tôn vinh 52 đơn vị và cá nhân xuất sắc, trong đó lần đầu tiên ghi nhận và tôn vinh các cá nhân tiên phong trong chuyển đổi số, khẳng định vai trò trung tâm của con người trong tiến trình này.