Ngắm 3 hổ con vừa chào đời ở Gia Lai

TPO - 3 hổ con ở vườn thú FLC Zoo - Safari Park Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai) vừa chào đời nhận được sự quan tâm đặc biệt từ du khách tham quan.

Ngày 22/4, đại diện vườn thú FLC Zoo - Safari Park Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai) xác nhận, một hổ mẹ thuộc giống hổ Bengal châu Á đã sinh được 3 hổ con khỏe mạnh tại vườn thú.

Theo đại diện vườn thú, sau khi phát hiện và kiểm tra hổ mẹ mang bầu, nhân viên chăm sóc tách riêng bạn hổ bầu ra một nhà riêng để theo dõi đặc biệt. Trong quá trình mang bầu hổ mẹ được thú y bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết. Sau 113 ngày mang thai, hổ mẹ thuộc giống Bengal châu Á đã hạ sinh 3 hổ con xinh xắn.

3 hổ con khoẻ mạnh.

Những hổ con này đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ du khách tham quan. Cả 3 hổ con Bengal đang được hổ mẹ chăm sóc và nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ dưới sự theo dõi sát sao của nhân viên vườn thú.

Theo đại diện vườn thú, khi hổ con khoảng 45 ngày tuổi sẽ được làm quen với việc ăn thịt.

﻿ Hổ con được chăm sóc, quan tâm đặc biệt.

Đơn vị cho hay trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 và 1/5, vườn thú sẽ bố trí khu vực trưng bày riêng những chú hổ con tại khu thú cưng, giúp du khách có cơ hội chiêm ngưỡng ở khoảng cách gần.

Hổ cha mẹ tại vườn thú.

Vườn thú FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn là khu công viên động vật bán hoang dã có quy mô 130ha, gồm các khu bảo tồn đa dạng với gần 1.000 động vật, trong đó có những loài quý hiếm.

Hiện FLC Zoo- Safari Park Quy Nhơn đang là điểm đến thu hút đông đảo du khách với hệ sinh thái đa dạng, quy tụ khoảng 40 loài động vật khác nhau. Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, nơi đây còn mang đến những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, đặc biệt hấp dẫn đối với các gia đình có trẻ nhỏ.