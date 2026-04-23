Cứu hộ, tái thả cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm về tự nhiên

Viết Hà
TPO - Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La (tỉnh Sơn La) liên tiếp tiếp nhận, chăm sóc và tái thả nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm về tự nhiên, trong đó có khỉ mặt đỏ, loài linh trưởng thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm.

Cá thể khỉ mặt đỏ được thả về tự nhiên.

Ngày 23/4, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La cho biết, đơn vị đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực XIII và Hạt Kiểm lâm khu vực IX thả một cá thể khỉ mặt đỏ về rừng sau khi hoàn tất kiểm tra sức khỏe và đánh giá khả năng thích nghi.

Khỉ mặt đỏ (tên khoa học Macaca arctoides) thuộc nhóm IIB, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo quy định hiện hành, đang bị đe dọa bởi nạn săn bắt, buôn bán trái phép và suy giảm môi trường sống.

Trước đó, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La cũng đã tiếp nhận và tái thả hai cá thể động vật hoang dã khác, gồm một cá thể khỉ vàng (Macaca mulatta) do Hạt Kiểm lâm khu vực XII bàn giao và một cá thể cu li nhỏ quý hiếm do Hạt Kiểm lâm khu vực XII phối hợp Công an phường Chiềng Sinh bàn giao.

Cán bộ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La tái thả cá thể khỉ vàng về tự nhiên.

Khỉ vàng là loài linh trưởng phân bố rộng tại Việt Nam, thuộc nhóm IIB, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, cần được quản lý, bảo vệ. Còn cu li nhỏ thuộc nhóm IB, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo quy định pháp luật, đồng thời được ghi nhận trong Danh lục đỏ IUCN.

Ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La cho biết, sau khi được kiểm tra sức khỏe, chăm sóc đầy đủ, việc tái thả các cá thể về rừng không chỉ giúp duy trì quần thể tự nhiên, mà còn góp phần giữ cân bằng hệ sinh thái, bảo tồn nguồn gen quý hiếm và nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ động vật hoang dã.

Cá thể culi nhỏ quý hiếm.

Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La nằm trên địa bàn 3 xã Chiềng Lao, Mường La và Ngọc Chiến, thuộc sườn Đông Nam dãy Hoàng Liên Sơn. Hiện khu bảo tồn quản lý gần 18.000ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó khoảng 14.000ha có rừng. Tài nguyên rừng tại đây đa dạng với 1.015 loài thực vật, trong đó có 79 loài quý hiếm được ghi nhận trong Danh lục đỏ thế giới IUCN (2020) và Sách đỏ Việt Nam. Hệ động vật ghi nhận 361 loài, gồm 137 loài quý hiếm, tiêu biểu như vượn đen tuyền – loài đặc hữu của Việt Nam, cùng 265 loài côn trùng.

#động vật quý hiếm #bảo tồn thiên nhiên #khỉ mặt đỏ #tái thả động vật quý hiếm #culi

