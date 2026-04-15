Khỉ mặt đỏ quý hiếm ‘đi lạc’ vào chùa ở Huế

TPO - Một cá thể khỉ mặt đỏ nặng khoảng 3,5 kg bất ngờ đi lạc vào khuôn viên chùa Huyền Không Sơn Thượng (phường Kim Long, TP. Huế), sau đó được nhà chùa trình báo cơ quan chức năng để tiếp nhận, xử lý theo quy định bảo vệ động vật hoang dã.

Ngày 15/4, ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP. Huế - cho biết lực lượng kiểm lâm vừa tiếp nhận cá thể khỉ mặt đỏ đi lạc vào một ngôi chùa trên địa bàn.

Cá thể khỉ mặt đỏ đi lạc vào chùa tại Huế. Ảnh: KLCC.

Trước đó, Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm Huế phối hợp chính quyền phường Kim Long tiếp nhận cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), thuộc nhóm IIB, nặng khoảng 3,5 kg. Con vật được phát hiện trong khuôn viên chùa Huyền Không Sơn Thượng, thuộc tổ dân phố Chầm, phường Kim Long.

Bàn giao cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm cho cơ quan kiểm lâm.

Theo cơ quan kiểm lâm, khi phát hiện cá thể khỉ xuất hiện tại chùa, các sư thầy đã chủ động thông báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Sau đó, đơn vị kiểm lâm phối hợp tiếp cận, tiếp nhận và xử lý theo quy định về quản lý, bảo vệ động vật rừng.

