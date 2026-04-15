Tàu cá bốc cháy dữ dội, hàng chục người nhảy xuống biển thoát thân

Thái Lâm
TPO - Tàu cá đang neo đậu trên vùng biển Phan Thiết bất ngờ bốc cháy dữ dội. 21 người trên tàu nhảy xuống biển và được các lực lượng cứu vớt an toàn.

Ngày 15/4, Trung tá Võ Duy Thạnh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh Hải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng - cho biết, các lực lượng chức vừa phối hợp cứu vớt thành công 21 người của một tàu cá bất ngờ bốc cháy khi đang neo đậu trên vùng biển Phan Thiết.

Vụ cháy thiêu rụi toàn bộ phần trên của tàu cá.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h15 cùng ngày, tàu cá BTh 95768 TS đang neo đậu cách Cảng Phú Hải khoảng 2km thì bốc cháy dữ dội.

Tàu có công suất 750CV, dài khoảng 19,4m, do ông Nguyễn Văn Tư (trú phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) làm chủ.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Thanh Hải cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai chữa cháy. Ngoài ra, 2 tàu cá cùng 3 xuồng của ngư dân cũng được huy động để hỗ trợ dập lửa.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường để dập lửa.

Đến khoảng 9h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tàu cá sau đó được lai dắt về Cảng Phú Hải để sửa chữa, hiện thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do rò rỉ khí gas trong quá trình nấu ăn trên tàu.

#cháy tàu cá #Biên phòng Thanh Hải #21 người nhảy xuống nước #thoát thân #Lâm Đồng

