Hàng triệu người dùng iPhone cần cập nhật ngay

Việc Apple thu hẹp phạm vi thiết bị được cập nhật iOS 18 đang khiến nhiều người dùng iPhone đứng trước nguy cơ không còn được vá lỗi bảo mật.

Bản cập nhật iOS 18 không còn khả dụng với nhiều mẫu iPhone đời cũ. Ảnh: Bloomberg.

Hàng trăm triệu chiếc iPhone trên toàn cầu được khuyến nghị nâng cấp lên iOS 26 trong thời gian sớm nhất để tránh rủi ro bảo mật, ngoại trừ một số mẫu máy không hỗ trợ hệ điều hành mới. Thông tin này được Forbes đăng tải ngày 19/1, sau khi Apple thay đổi cách duy trì cập nhật cho các phiên bản iOS cũ.

Apple điều chỉnh chiến lược cập nhật hệ điều hành trên iPhone vào tháng 12/2025. Thay vì tiếp tục phát hành các bản vá bảo mật cho iOS 18 trên nhiều thiết bị như trước đây, công ty chỉ duy trì ở mức “bảo trì” cho một nhóm nhỏ sản phẩm. Trong khi đó, phần lớn iPhone trên toàn cầu cần nâng cấp lên iOS 26 để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Thông thường, Apple ra mắt hệ điều hành mới vào tháng 9 hàng năm cùng thế hệ iPhone mới. Năm ngoái, iOS 26 xuất hiện và thay thế cho iOS 18. Để giúp người dùng có thời gian chuyển đổi, công ty thường cung cấp thêm các bản cập nhật nhỏ cho phiên bản iOS cũ trong vài tháng. Trước đó, iOS 18.7 và các bản cập nhật kế tiếp vẫn được phát hành như một phần của lộ trình hỗ trợ.

Đến giữa tháng 12/2025, sau khi iOS 18.7.3 và iOS 26.2 được phát hành, quy tắc của Táo khuyết đã thay đổi. Forbes cho biết iOS 18.7.3 chỉ còn khả dụng trên iPhone XS, XS Max và XR do đây là 3 mẫu không thể nâng cấp lên iOS 26. Với các thiết bị khác, Apple không tiếp tục tung bản vá cho iOS 18, đồng nghĩa với việc người dùng muốn nhận cập nhật bảo mật buộc phải chuyển lên iOS 26.

Diễn biến này khiến người dùng iPhone 11 và các dòng máy đời sau đứng trước lựa chọn nâng cấp hệ điều hành hoặc chấp nhận sử dụng iOS cũ mà không được vá lỗi bảo mật trong tương lai. Forbes nhấn mạnh iOS 26.2 bao gồm một số bản vá bảo mật, vì vậy việc trì hoãn cập nhật có thể làm tăng nguy cơ gặp sự cố liên quan đến an toàn dữ liệu và quyền riêng tư.

Ngoài ra, bài viết đề cập thông tin đồn đoán rằng iOS 26.2.1 có thể đã bị hủy bỏ và tích hợp các tối ưu bảo mật tương ứng vào iOS 26.3. Apple nhiều khả năng phát hành iOS 18.7.4 dành riêng cho dòng XS cùng thời điểm iOS 26.3 ra mắt nhưng không mở rộng bản vá cho các mẫu iPhone mới hơn.

Từ những thay đổi trên, các chuyên gia khuyến nghị người dùng iPhone XS, XS Max và XR nhanh chóng nâng cấp lên iOS 18.7.3. Trong khi đó, các dòng máy còn lại nên cập nhật lên iOS 26 càng sớm càng tốt để giảm rủi ro bảo mật.