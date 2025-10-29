Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

iPhone 17 Pro Max vs iPhone 16 Pro Max: 10+ Nâng cấp khiến bạn phải "Xuống tiền"

P.V

Mỗi năm, Apple lại đặt ra một câu hỏi khó cho người dùng: Liệu những nâng cấp mới có đủ xứng đáng để từ bỏ chiếc iPhone tiền nhiệm vẫn còn rất mạnh mẽ? Trong cuộc đối đầu giữa hai "gã khổng lồ" iPhone 17 Pro Max vs iPhone 16 Pro Max, câu trả lời là Có, và sự khác biệt nằm ở những nâng cấp đặc biệt. Đây là "10+ nâng cấp đáng giá" mà chúng tôi tin rằng sẽ thuyết phục người dùng "xuống tiền" nâng cấp ngay lập tức.

image001.png

Thiết kế đã có sự thay đổi rõ rệt nhất so với các thế hệ trước

Sự khác biệt về thiết kế và kết cấu bên trong là điều mà iPhone 17 Pro Max đã bỏ xa 16 Pro Max, đặc biệt là khả năng duy trì hiệu năng ổn định.

Vỏ máy nguyên khối nhôm với màu sắc và thiết kế độc đáo

● Vật liệu nguyên khối: iPhone 17 Pro Max sở hữu vỏ máy nguyên khối nhôm rèn nhiệt. Một vật liệu giúp tăng độ bền bỉ và tối ưu hóa khả năng tản nhiệt, đồng bộ với hệ thống buồng hơi bên trong.

● Thiết kế cụm camera và màu sắc: Cụm camera được kéo dài theo dải ngang khác với 1 cụm vuông như những thế hệ trước cùng với màu sắc cam bắt mắt. Đây là yếu tố khiến cho cho người dùng muốn sở hữu nhất.

Tản nhiệt buồng hơi: Vượt qua giới hạn hiệu năng

Đây là nâng cấp thầm lặng nhưng cực kỳ quan trọng đối với người dùng cường độ cao.

● iPhone 17 Pro Max được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi (Vapor Chamber) tiên tiến, được thiết kế đặc biệt để đối phó với nhiệt lượng sinh ra từ chip A19 Pro và các tác vụ AI liên tục.

● Trải nghiệm thực tế: Nhờ tản nhiệt buồng hơi, 17 Pro Max có thể duy trì hiệu năng tối đa (GPU 6 lõi) trong thời gian dài hơn khi chơi game, quay video 8K, hoặc xử lý các mô hình AI phức tạp.

Bảng so sánh iPhone 17 Pro Max vs iPhone 16 Pro Max 10+ nâng cấp

Đặc điểm nâng cấp
 iPhone 17 Pro Max
 iPhone 16 Pro Max
1. Chip xử lý & GPU
 A19 Pro (CPU 6 lõi, GPU 6 lõi)
 Chip A8 Pro
2. Hệ thống Tản nhiệt
 Buồng hơi (Vapor Chamber)
 Tản nhiệt truyền thống
3. Thời lượng Pin
 Lên đến 37 giờ (Pin TRÂU HƠN HẲN)
 Thấp hơn đáng kể (Khoảng 33 giờ)
4. Thu phóng quang học
 Zoom Quang học 8x
 Zoom Quang học 5x
5. Hệ thống Camera Sau
 3 Camera 48MP (Chính, UW, Tele)
 2 Camera chính 48MP + Tele 48MP
6. Camera Trước
 18MP Center Stage
 12MP (Không Center Stage)
7. RAM
 Lớn hơn (12GB)
 Nhỏ hơn (8GB)
8. Vật liệu vỏ máy
 Nhôm Rèn Nhiệt Nguyên khối
 Titan
9. Tốc độ sạc
 Sạc 50% trong 20 phút
 Tốc độ sạc chậm hơn
10. Công nghệ Kết nối
 Wi-Fi 7, Bluetooth 6
 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Hệ thống Camera và Apple Intelligence: Nâng cấp trải nghiệm chuyên nghiệp

image003.png

Đây là khía cạnh tạo nên khác biệt giữa hai thế hệ là rõ ràng nhất, đặc biệt là về khả năng nhiếp ảnh và tính năng thông minh. iPhone 17 Pro Max đặt một tiêu chuẩn mới với hệ thống 3 camera sau đều là 48MP.

● Chất lượng quang học đồng đều: Nâng cấp camera Góc Siêu Rộng và Telephoto lên 48MP có nghĩa là chất lượng ảnh đã được cải thiện đáng kể, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu.

● Thu phóng Quang học 8x: Khả năng thu phóng chất lượng quang học lên đến 8x (so với 5x của 16 Pro Max) cho phép chụp chi tiết đối tượng từ xa mà không làm giảm chất lượng hình ảnh.

● Camera trước 18MP Center Stage: Camera trước được nâng cấp mạnh lên 18MP và tích hợp tính năng Center Stage, giúp người chụp luôn ở trung tâm khung hình trong các cuộc gọi video hoặc khi sử dụng các công cụ thị giác của AI.

Vậy có nên nâng cấp lên iPhone 17 Pro Max hay không?

Sự khác biệt giữa iPhone 17 Pro Max vs iPhone 16 Pro Max không dừng lại ở một năm tuổi, mà là sự chuyển đổi sang một thế hệ công nghệ hoàn toàn mới. Từ vỏ máy nhôm rèn nhiệt bền bỉ, hệ thống tản nhiệt buồng hơi, chip A19 Pro, thời lượng pin 37 giờ kỷ lục, đến khả năng thu phóng quang học 8x đột phá.

P.V
#iPhone 17 Pro Max #iPhone 16 Pro Max #nâng cấp iPhone #camera iPhone

