Một nam diễn viên bị phạt tù 6 tháng

TPO - Vương Đại Lục bị phán 6 tháng tù giam vì tội truy cập dữ liệu cá nhân bất hợp pháp. Anh còn đối mặt với việc điều tra trốn nghĩa vụ quân sự.

Trang Sina đưa tin ngày 22/4, Viện kiểm sát thành phố Tân Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đã đưa ra phán quyết Vương Đại Lục và bạn gái Khuyết Mộc Hiên đều chịu mức án 6 tháng tù giam vì tội thu thập dữ liệu cá nhân bất hợp pháp, theo Luật Bảo vệ thông tin cá nhân. Hình phạt này có thể chuyển đổi thành tiền phạt là 180.000 Đài tệ (khoảng 5.700 USD) và các đương sự có quyền kháng cáo.

Vương Đại Lục và bạn gái bị phạt tù.

Trước đó, Vương Đại Lục đã chia 3,6 triệu Đài tệ (gần 117.000 USD) để thuê một nhóm tội phạm làm giả hồ sơ y tế nhằm trốn nghĩa vụ quân sự với kẻ cầm đầu là Trần Chí Minh. Tuy nhiên, người mà Vương móc nối lại đồng thời dính vào vụ lừa đảo khác và bị cảnh sát bắt giam.

Sau nhiều lần liên lạc không được với Trần Chí Minh, tháng 2/2025, Vương Đại Lục đã nhờ người bạn của mình là thiếu gia buôn xe Du Tường Mẫn liên lạc với Lưu Cư Vinh, đội trưởng của Đội Điều tra số 3 thuộc Sở Điều tra Hình sự thành phố Đài Bắc, chỉ thị ông ta sử dụng chức vụ của mình để tiếp cận thông tin về Trần Chí Minh.

Không những vậy, Vương Đại Lục tưởng bị lừa nên chủ động đến đồn cảnh sát trình báo việc Trần Chí Minh đã lấy của mình 3,6 triệu Đài tệ. Không ngờ trong quá trình điều tra vụ lừa đảo, cảnh sát tình cờ phát hiện anh có hành vi làm giả hồ sơ bệnh án để trốn nghĩa vụ và nhiều tội danh khác của nam diễn viên.

Trường hợp của Vương Đại Lục bị đánh giá là "tự chui đầu vào rọ", "nhổ củ cải nhổ cả đất" khi vốn là vụ báo án lừa đảo thông thường nhưng lại bị đào ra nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Vương Đại Lục bị chê cười vì tự chui đầu vào lưới. Bản thân anh có nhiều hành vi vi phạm pháp luật nhưng lại báo cảnh sát vì nghi ngờ bị lừa đảo.

Trong đó còn có vụ việc bạn gái của Vương Đại Lục là Khuyết Mộc Hiên bị lừa 4 triệu Đài tệ. Tuy nhiên, kẻ gây án đã bị bắt vào tù, nhưng phía Vương Đại Lục không chịu bỏ qua, tiếp tục mua thông tin của phạm nhân, hòng đòi lại tiền từ phía thân nhân.

Vương Đại Lục còn hợp tác với băng nhóm xã hội đen Tứ Hải Bang tiến hành các hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, hành hung và uy hiếp người khác.

Theo Sina, vụ án trốn nghĩa vụ quân sự của Vương Đại Lục vẫn đang được điều tra vì liên quan tới gần 30 người, trong đó có hơn 10 nghệ sĩ.

Vương Đại Lục từng bị tạm giam hồi tháng 2/2025 vì phát hiện có hành vi trốn nghĩa vụ quân sự. Vương phải nộp 5 triệu Đài tệ (hơn 162.000 USD), mức cao nhất trong lịch sử ngành giải trí Hoa ngữ, để được tại ngoại. Nam diễn viên cũng bị buộc phải thực hiện nghĩa vụ thay thế.

Khi còn trẻ, thành tích học tập của Vương Đại Lục kém nên được cha là doanh nhân Vương Đài Khánh đưa sang Mỹ tham gia một trường quân đội. Tại đây, sao nam không chịu được khổ nên lấy lý do sức khỏe kém xin nghỉ.

Khi về Đài Loan, Vương Đại Lục bước chân vào giới giải trí và nổi tiếng với các tác phẩm như Thời thiếu nữ của tôi, Nụ hôn đầu, 18 tuổi vị thành niên, Lang điện hạ, Được ăn cả ngã về không... Nam diễn viên luôn được đánh giá là thiếu gia giàu có đào hoa của showbiz.