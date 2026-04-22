'Quỷ nhập tràng 2' rời rạp

TPO - Với doanh thu gần 134 tỷ đồng trước khi rời rạp, phim kinh dị “Quỷ nhập tràng 2" thắng lớn ở phòng vé Việt, trở thành một trong 7 tác phẩm gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ đầu năm 2026.

Tính đến 22/4, phim Quỷ nhập tràng 2 chạm mốc doanh thu gần 134 tỷ đồng, theo dữ liệu của Box Office Vietnam. Dù còn tới 8 suất chiếu, bộ phim chỉ bán được 2 vé. Tình trạng khó bán vé của tác phẩm kéo dài cả tuần nay, đặc biệt khi phim Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng ra rạp từ 16/4 và chiếm lĩnh hầu hết thị phần phòng vé. Dự kiến, Quỷ nhập tràng 2 rời rạp từ 24/4.

Trước đó, phần một Quỷ nhập tràng từng vượt 150 tỷ đồng, trở thành một trong những phim kinh dị Việt ăn khách nhất, đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Pom Nguyễn. Thành công này tạo nền tảng cho phần hai bứt tốc ngay từ tuần đầu, cán mốc 100 tỷ đồng chỉ sau chưa đầy một tuần công chiếu.

Tạo hình của Vân Dung và Ngọc Hương trong phim Quỷ nhập tràng 2.

Dù đạt doanh thu cao, bộ phim nhận nhiều phản hồi trái chiều. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng kịch bản thiếu mới mẻ, cách kể chuyện rời rạc, cao trào xử lý vội vàng.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên quen mặt như Quang Tuấn, Khả Như, Vân Dung, Doãn Quốc Đam… Tuy nhiên, một số nhân vật còn ít đất diễn, thiếu chiều sâu, tâm lý thiếu nhất quán khiến nhiều phân đoạn trở nên gượng gạo.

Mô-típ hù dọa quen thuộc - âm thanh giật mình, hình ảnh bóng tối, các cú “jump-scare” - lặp lại nhiều lần. Cách giải quyết xung đột bị nhận xét thiếu logic, thậm chí phi lý khi yếu tố tâm linh được xử lý bằng hành động vật lý đơn giản.

Tuy vậy, vẫn có nhóm khán giả dễ tính cho rằng phim “xem giải trí tạm ổn”, là “món ăn” giải ngấy sau loạt phim tình cảm, gia đình dịp Tết.

Với doanh thu 134 tỷ đồng, thành công của Quỷ nhập tràng 2 được nhìn nhận đến từ nhiều yếu tố ngoài chất lượng nội dung. Trước hết là hiệu ứng thương hiệu và thời điểm phát hành. Phần đầu thành công tạo độ nhận diện cao, giúp phần hai thu hút khán giả ngay từ đầu. Phim ra mắt trong giai đoạn thị trường thiếu đối thủ nổi bật, khi các tựa phim trước đó đã hạ nhiệt.

Thứ hai, thể loại kinh dị - tâm linh vẫn có sức hút ổn định với khán giả Việt, đặc biệt khi gắn với yếu tố “dựa trên chuyện có thật”. Đây là công thức quen thuộc nhưng hiệu quả trong việc kích thích tò mò.

Tuy nhiên, sau giai đoạn bùng nổ, phim giảm tốc rõ rệt khi các đánh giá tiêu cực lan rộng. Hiệu ứng truyền miệng bắt đầu tác động ngược, khiến lượng vé bán ra giảm sâu. Đó là lý do phim rời rạp sau 6 tuần công chiếu.