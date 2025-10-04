Nội soi tiêu hóa Việt Nam vươn tầm quốc tế

TPO - Ngày 4/10 Hội Nội soi tiêu hóa can thiệp Việt Nam khai mạc Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ I, với sự tham dự của hơn 1.500 đại biểu, 100 báo cáo viên trong và ngoài nước. Đây được coi là diễn đàn học thuật lớn, nơi giới chuyên môn cập nhật, thảo luận và chia sẻ những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa can thiệp.

Hội nghị năm nay mang chủ đề “Nâng tầm thực hành nội soi: Những hiểu biết toàn cầu cho tác động tại địa phương”, với sự góp mặt của nhiều chuyên gia hàng đầu đến từ Pháp, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và các nhà khoa học trong nước. Tham dự còn có lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Sở Y tế Quảng Ninh cùng đông đảo đại biểu.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Công Long, Chủ tịch Hội Nội soi tiêu hóa can thiệp Việt Nam nhấn mạnh: “Hội nghị lần thứ I là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của chuyên ngành tại Việt Nam. Mục tiêu tối hậu của chúng ta là hội nhập tri thức toàn cầu nhưng phải chuyển hóa thành năng lực thực hành tại từng địa phương, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Các nhà khoa học trao đổi về thiết bị nội soi hiện đại trưng bày tại hội nghị.

Các phiên khoa học tập trung vào việc cập nhật chuẩn mực quốc tế, đồng thời giới thiệu, thảo luận nhiều kĩ thuật tiên tiến như cắt tách dưới niêm mạc (ESD), cắt cơ thực quản qua đường miệng (POEM), siêu âm nội soi (EUS), can thiệp mật - tụy (ERCP), hay các phương pháp điều trị u tân sinh sớm bằng sóng cao tần, vi sóng… Nhiều ca can thiệp trực tiếp được trình chiếu, giúp tăng tính huấn luyện và chia sẻ kinh nghiệm cho các bác sĩ.

Hội Nội soi tiêu hóa can thiệp Việt Nam được thành lập từ tháng 1/2025. Chỉ sau 9 tháng, Hội đã tổ chức 9 hội thảo chuyên môn với sự tham dự của hơn 2.000 đại biểu, khẳng định vai trò là diễn đàn học thuật quan trọng, góp phần chuẩn hóa và nâng tầm thực hành nội soi trong cả nước.

PGS.TS Nguyễn Công Long, Chủ tịch Hội Nội soi tiêu hóa can thiệp Việt Nam phát biểu khai mạc.

Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 8.000 -10.000 bác sĩ chuyên ngành tiêu hóa, trong đó gần 5.000 bác sĩ làm nội soi tiêu hóa. Nội soi chẩn đoán ngày càng phổ biến tại tuyến tỉnh, nhưng nhiều đơn vị vẫn phải sử dụng hệ thống cũ do hạn chế về chi phí. Việc cập nhật, ứng dụng các kĩ thuật tiên tiến như siêu âm nội soi (EUS) hay can thiệp mật - tụy (ERCP) được kì vọng sẽ tạo bước đột phá, nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh ngay tại địa phương.

Ý nghĩa của hội nghị không chỉ nằm ở việc trao đổi chuyên môn mà còn ở tầm vóc hội nhập quốc tế. Việc Việt Nam tổ chức một diễn đàn học thuật quy mô lớn, quy tụ các chuyên gia hàng đầu thế giới, cho thấy y học nước ta đang từng bước khẳng định vị trí trên bản đồ y khoa toàn cầu. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các bác sĩ trong nước tiếp cận chuẩn mực điều trị quốc tế, mở rộng hợp tác nghiên cứu và tạo nền tảng đưa chuyên ngành nội soi tiêu hóa can thiệp Việt Nam tiến gần hơn tới các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới.