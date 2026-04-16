Hữu Nghị Lạc Việt ra mắt siêu máy cộng hưởng từ Fujifilm Echelon Smart tích hợp AI

Ngày 14/04/2026, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt chính thức tổ chức lễ ra mắt hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) Fujifilm Echelon Smart tại Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào chẩn đoán hình ảnh, mang lại những đặc quyền chăm sóc sức khỏe vượt trội cho người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận.

"Siêu công nghệ" AI: Chẩn đoán chính xác đến từng milimet

Khác biệt hoàn toàn với các thế hệ cộng hưởng từ (MRI) truyền thống, Fujifilm Echelon Smart siêu dẫn sở hữu "mắt thần" Trí tuệ nhân tạo (AI) với khả năng tái tạo hình ảnh ở độ phân giải siêu cao. Hệ thống tự động lấy mẫu dữ liệu và khử nhiễu đa tầng nhờ công nghệ DLR Plus, giúp hình ảnh đạt độ sắc nét tuyệt đối, hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm những tổn thương nhỏ nhất ngay cả trong những trường hợp lâm sàng phức tạp.

Đặc biệt, hệ thống ứng dụng giải pháp tốc độ cao IP-Rapid giúp rút ngắn thời gian thăm khám lên đến 64%, nhanh gấp 3 lần so với các thế hệ trước. Điều này không chỉ giúp giảm thời gian chờ đợi mà còn cho phép bác sĩ thực hiện thêm các chuỗi xung bổ sung (Plus One Scan) để cung cấp một hồ sơ sức khỏe toàn diện và chính xác nhất cho người bệnh trong cùng một khung giờ khám.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa y tế và trải nghiệm 5 sao

Không chỉ mạnh mẽ về công nghệ, Fujifilm Echelon Smart còn chinh phục khách hàng bằng sự thấu hiểu thông qua bộ giải pháp trải nghiệm êm ái độc bản. Đáng chú ý nhất là công nghệ quét im lặng Soft Sound giúp giảm tiếng ồn khi quét lên đến 96%, xóa tan nỗi sợ tiếng động lớn và mang lại không gian tĩnh lặng, thoải mái như đang nghỉ ngơi.

Bên cạnh đó, nỗi lo về việc phải nín thở mệt mỏi khi chụp vùng bụng nay đã được xóa bỏ hoàn toàn nhờ tính năng chụp khi thở tự do (Free-breathing). Kết hợp với thiết kế không gian mở OpenHead giúp mở rộng tầm nhìn và công nghệ RADAR khắc phục tình trạng nhiễu ảnh do cử động, quy trình thăm khám tại Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt giờ đây trở nên nhẹ nhàng, thân thiện mang lại trải nghiệm 5 sao cho khách hàng.

Chiến lược nâng tầm y tế 4.0 tại Hệ thống Lạc Việt

Trước những đột phá ấn tượng này, BSCKI. Trần Văn Thắng – Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt khẳng định tại buổi lễ: “Trong kỷ nguyên 4.0, chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao là nền tảng giúp phát hiện sớm và tối ưu hóa hiệu quả điều trị. Việc đầu tư hệ thống MRI Fujifilm Echelon Smart tích hợp AI là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến những giải pháp tầm soát tiên tiến cho người dân.”

Đây là hệ thống MRI thứ 5 được đầu tư trong toàn Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt. Và trong quý 2/2026, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt tiếp tục đưa vào vận hành hệ thống chụp cắt lớp vi tính phổ (Spectral CT 7500) thế hệ mới của Philips, công nghệ hỗ trợ chẩn đoán ở mức độ phân tử tại cơ sở thứ 3 ở Hà Nội. Việc liên tục đầu tư đồng bộ thiết bị hiện đại là minh chứng cho vị thế tiên phong của Lạc Việt trong việc làm chủ các công nghệ y khoa bậc nhất thế giới.

Hệ sinh thái y khoa hiện đại và giá trị nhân văn

Song song với hệ thống mới, Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt hiện đang vận hành đồng bộ nhiều hệ thống hiện đại như MRI 3.0 Tesla của Philips, máy xạ trị gia tốc Elekta VMAT 160 lá cùng quy mô hơn 500 giường bệnh đạt chuẩn. Đi đôi với đầu tư công nghệ, bệnh viện luôn duy trì các giá trị nhân văn thông qua các chương trình như “Chạy thận 0 đồng chênh” hay hỗ trợ xạ trị áp dụng 100% BHYT điều trị ung thư, mở ra cơ hội tiếp cận y tế chất lượng cao cho mọi người dân. Việc đưa vào vận hành hệ thống cộng hưởng từ siêu dẫn Fujifilm Echelon Smart không chỉ là bước nâng cấp về thiết bị, mà còn là cam kết của hệ thống bệnh viện Lạc Việt trong việc kiến tạo một môi trường y tế hiện đại, an toàn và đầy sự thấu hiểu dành cho khách hàng.