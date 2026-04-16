Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Triển lãm y dược quốc tế 2026: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong chăm sóc sức khỏe

Hà Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam lần thứ 34 - VIETNAM MEDI-PHARM 2026 diễn ra từ ngày 6 - 9/5 với quy mô 400 gian hàng của 300 tổ chức, doanh nghiệp. Đây là sự kiện quốc tế được Bộ Y tế ủng hộ tổ chức định kì hằng năm từ năm 1994 đến nay.

Triển lãm tuyên truyền chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác Y tế; thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số, khoa học công nghệ trong ngành Y tế, giới thiệu các sản phẩm, công nghệ tiên tiến nhất về dược phẩm, trang thiết bị Y tế, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp của doanh nghiệp Việt Nam, và các doanh nghiệp, thương hiệu đến từ hơn 15 quốc gia và vùng lãnh thổ: Ấn Độ, CHLB. Đức, CH. Séc, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hong Kong, Italia, Indonesia, LB. Nga, Malaysia, New Zealand, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam…

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam
﻿hằng năm thu hút nhiều nhà khoa học quốc tế tham dự.

Các hoạt động như hội thảo “Y học dự phòng Nhật Bản - Giải pháp tầm soát sớm các bệnh lí ung thư, tim mạch và chăm sóc sức khỏe chủ động”; Diễn đàn - Toạ đàm chuyển đổi số hướng tới nền Y tế hiện đại; Chương trình rải nghiệm thực tế khám, Kiểm tra sức khoẻ với Health Kiosk; Tư vấn hướng dẫn Luật Dược; Tư vấn hướng dẫn quy định về trang thiết bị, vật tư y tế... cũng được diễn ra trong thời gian này. Cùng với đó là các chuyên đề triển lãm: Dược phẩm - Thiết bị Y tế - Chăm sóc sức khỏe; Bệnh viện Quốc tế Việt Nam lần thứ 19; Chuyên ngành Nha khoa lần thứ 15; Du lịch Y tế lần thứ 13; Y tế thông minh.

Ngoài ra còn có các hoạt động giao thương, giới thiệu sản phẩm; tuyên truyền phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch bệnh; tư vấn sức khỏe - dinh dưỡng; trải nghiệm các thiết bị y tế, thiết bị chăm sóc - giám sát sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp; hoạt động khảo sát thị trường, tham quan và làm việc với bệnh viện, trung tâm y tế tại Hà Nội của đoàn Doanh nghiệp quốc tế...

Đây được ghi nhận là một sự kiện uy tín, được các cơ quan quản lí, tổ chức, doanh nghiệp, người tiêu dùng, giới chuyên môn trong nước và quốc tế đặc biệt mong đợi, đánh giá là triển lãm chuyên ngành rất thành công và mang lại hiệu quả thiết thực. Theo đó giúp xúc tiến thương mại giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt cơ hội đầu tư­­­, tăng cường liên doanh liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Quốc tế.

Triển lãm sẽ góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế, góp phần đưa nền khoa học Y học Việt Nam tiếp cận với thế giới, mang lại hiệu quả kinh tế và ý nghĩa xã hội sâu sắc. VIETNAM MEDI-PHARM 2026 do Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Việt Nam, Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam, Hội thiết Bị Y tế Việt Nam và các đối tác quốc tế phối hợp tổ chức.

Hà Minh
#Triển lãm Y dược quốc tế Việt Nam #Giao thương và xúc tiến thương mại y tế #Các hoạt động nâng cao ý thức cộng đồng về sức khỏe #Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ y tế #Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong ngành y tế

