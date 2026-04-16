Triển lãm y dược quốc tế 2026: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong chăm sóc sức khỏe

TPO - Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam lần thứ 34 - VIETNAM MEDI-PHARM 2026 diễn ra từ ngày 6 - 9/5 với quy mô 400 gian hàng của 300 tổ chức, doanh nghiệp. Đây là sự kiện quốc tế được Bộ Y tế ủng hộ tổ chức định kì hằng năm từ năm 1994 đến nay.

Triển lãm tuyên truyền chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác Y tế; thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số, khoa học công nghệ trong ngành Y tế, giới thiệu các sản phẩm, công nghệ tiên tiến nhất về dược phẩm, trang thiết bị Y tế, chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp của doanh nghiệp Việt Nam, và các doanh nghiệp, thương hiệu đến từ hơn 15 quốc gia và vùng lãnh thổ: Ấn Độ, CHLB. Đức, CH. Séc, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hong Kong, Italia, Indonesia, LB. Nga, Malaysia, New Zealand, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam…

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam

hằng năm thu hút nhiều nhà khoa học quốc tế tham dự.

Các hoạt động như hội thảo “Y học dự phòng Nhật Bản - Giải pháp tầm soát sớm các bệnh lí ung thư, tim mạch và chăm sóc sức khỏe chủ động”; Diễn đàn - Toạ đàm chuyển đổi số hướng tới nền Y tế hiện đại; Chương trình rải nghiệm thực tế khám, Kiểm tra sức khoẻ với Health Kiosk; Tư vấn hướng dẫn Luật Dược; Tư vấn hướng dẫn quy định về trang thiết bị, vật tư y tế... cũng được diễn ra trong thời gian này. Cùng với đó là các chuyên đề triển lãm: Dược phẩm - Thiết bị Y tế - Chăm sóc sức khỏe; Bệnh viện Quốc tế Việt Nam lần thứ 19; Chuyên ngành Nha khoa lần thứ 15; Du lịch Y tế lần thứ 13; Y tế thông minh.

Ngoài ra còn có các hoạt động giao thương, giới thiệu sản phẩm; tuyên truyền phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch bệnh; tư vấn sức khỏe - dinh dưỡng; trải nghiệm các thiết bị y tế, thiết bị chăm sóc - giám sát sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp; hoạt động khảo sát thị trường, tham quan và làm việc với bệnh viện, trung tâm y tế tại Hà Nội của đoàn Doanh nghiệp quốc tế...

Đây được ghi nhận là một sự kiện uy tín, được các cơ quan quản lí, tổ chức, doanh nghiệp, người tiêu dùng, giới chuyên môn trong nước và quốc tế đặc biệt mong đợi, đánh giá là triển lãm chuyên ngành rất thành công và mang lại hiệu quả thiết thực. Theo đó giúp xúc tiến thương mại giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt cơ hội đầu tư­­­, tăng cường liên doanh liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Quốc tế.

Triển lãm sẽ góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế, góp phần đưa nền khoa học Y học Việt Nam tiếp cận với thế giới, mang lại hiệu quả kinh tế và ý nghĩa xã hội sâu sắc. VIETNAM MEDI-PHARM 2026 do Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Việt Nam, Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam, Hội thiết Bị Y tế Việt Nam và các đối tác quốc tế phối hợp tổ chức.

​