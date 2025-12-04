Hơn 20.000 người được đặc xá trong năm 2025

TPO - Ngày 4/12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2025. Trong năm nay, Chủ tịch nước đã ban hành hai quyết định đặc xá, tha tù trước thời hạn cho hơn 20.000 người trở về với xã hội, sum họp cùng gia đình, người thân đúng dịp kỷ niệm 30/4 và 2/9 đầy ý nghĩa.

Chính sách khoan hồng, nhân văn

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị.

Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2025; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng; cùng đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và các ban, bộ ngành liên quan.

Đặc xá là chủ trương lớn, thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo mang đậm bản sắc truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Chính sách này vừa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, vừa thể hiện tính nhân văn sâu sắc của chế độ ta đối với những người lầm lỗi nhưng biết ăn năn, hối cải, tích cực sửa chữa lỗi lầm để trở thành người lương thiện. 80 năm qua Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đặc xá tha tù trước thời hạn cho hàng trăm nghìn phạm nhân trở về với gia đình và cộng đồng xã hội.

Năm 2025 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Chủ tịch nước đã ban hành 2 Quyết định về đặc xá cho hơn 20.000 người. Mặc dù số lượng hồ sơ lớn, thời gian thực hiện rất ngắn, song Bộ Công an - Cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá thể hiện vai trò, trách nhiệm cao, phối hợp với các ban, bộ, ngành là thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, quy trình, thủ tục xét duyệt chặt chẽ, thận trọng, đúng đối tượng, điều kiện, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, đúng pháp luật.

Hội đồng tư vấn đặc xá đã trình Chủ tịch nước ký Quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 22.086 người (trong đó gồm 22.079 phạm nhân và 7 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù) trở về với xã hội, sum họp cùng gia đình, người thân đúng dịp kỷ niệm 30/4 và 2/9 đầy ý nghĩa.

Đến thời điểm hiện tại, tình hình an ninh, trật tự liên quan công tác đặc xá được bảo đảm tốt. Tỷ lệ người được đặc xá trở về cư trú tại các địa phương đạt 97–98%, cho thấy công tác tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập được triển khai đồng bộ.

Tăng cường hỗ trợ tái hòa nhập

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đặc xá năm 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, biểu dương những cố gắng nỗ lực và kết quả công tác đặc xá năm 2025 của các ban, bộ, ngành, địa phương và cá nhân các đồng chí tham gia thực hiện công tác đặc xá. Để tiếp tục triển khai, thực hiện tốt công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá tha tù trước thời hạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đề nghị các ban, bộ, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước về đặc xá; đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu đúng chính sách khoan hồng, đồng thời kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá.

UBND các tỉnh, thành, các doanh nghiệp và tổ chức liên quan cần chủ động xây dựng kế hoạch tiếp nhận, tạo điều kiện để người được đặc xá ổn định cuộc sống, tiếp cận tín dụng, việc làm và các chính sách hỗ trợ theo Nghị định 49 và Quyết định 22 của Chính phủ.

Bộ Công an với vai trò Cơ quan Thường trực về công tác đặc xá tiếp tục chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ đề xuất chủ trương, chính sách về đặc xá. Đồng thời, từ thực tiễn công tác đặc xá, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát các quy định của Luật Đặc xá để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ; đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác quản lý giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người chấp hành án để họ tích cực lao động, cải tạo, phấn đấu sớm được đặc xá tha tù.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở giam giữ thông minh, công tác quản lý, giáo dục phạm nhân thông minh, hiện đại, bảo đảm khách quan, công bằng, phục vụ thuận lợi cho việc đánh giá, phân loại phạm nhân định kỳ thường xuyên và bình xét, xét duyệt hồ sơ đặc xá chính xác, đúng đối tượng…

Phát biểu đáp từ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định, Bộ Công an, với vai trò Cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá sẽ nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng; đồng thời giao các đơn vị liên quan cụ thể hóa, triển khai trong thời gian tới.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng gửi lời cảm ơn các bộ, ngành, địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng. Ông bày tỏ mong muốn sự phối hợp này tiếp tục được duy trì, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.