Pháp luật

Google News

Đặc xá, tha tù trước thời hạn 44 phạm nhân trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa

Hoàng Lam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước đối với 44 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam.

Theo đó, qua thẩm tra, xét duyệt công khai, có 44 phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa đủ điều kiện được đặc xá, tha tù trước thời hạn. Các phạm nhân đều có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật và các nội quy, quy định của cơ sở giam giữ, tích cực học tập, lao động, cải tạo.

2a248558-d75b-4ad0-b88a-8257f4bc2769.jpg
Các phạm nhân được trao quyết định đặc xá

Anh Lê Chí Kiệt, 20 tuổi, ở thành phố Huế, thụ án 24 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng, được đặc xá đợt này chia sẻ: Những ngày chấp hành án trong Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về sai lầm của bản thân trong quá khứ. Khi biết mình có tên trong danh sách đặc xá dịp 2/9, tôi rất xúc động và cảm thấy mình may mắn được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, quyết tâm sống tốt và chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tại buổi lễ, thượng tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh trong quá trình giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi, cũng như phối hợp thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch quy trình xét, đề nghị đặc xá cho phạm nhân bảo đảm đúng quy định. Đồng thời, chúc mừng và mong muốn những người được đặc xá, sau khi trở về địa phương phải luôn chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm công dân, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội... Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể, tổ chức xã hội cần quan tâm động viên giúp đỡ, tạo việc làm cho những người được đặc xá tha tù, giúp họ sớm ổn định cuộc sống và hoà nhập cộng đồng.

154609ac-d746-464a-8b8a-a6c00a21367b.jpg

Ngay sau lễ công bố quyết định đặc xá, Trại tạm giam Công an tỉnh đã giải quyết thủ tục và hỗ trợ tài chính cho người được hưởng đặc xá trở về với người thân, gia đình.

Hoàng Lam
#đặc xá #Công an tỉnh Thanh Hóa #tha tù #26 tháng #Trần Thái Quang Hoàng #Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

