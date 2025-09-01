Hà Nội có 176 phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh

TPO - Tại 2 trại tạm giam Công an TP Hà Nội có 176 phạm nhân được đặc xá. Đây là những phạm nhân trong quá trình thi hành án đã có sự ăn năn, hối cải, quyết tâm lao động, học tập tiến bộ, được tập thể phạm nhân bình xét.

Tại Hà Nội, có 176 phạm nhân được đặc xá dịp kỷ niệm Quốc khánh.

Sáng 1/9, Trại tạm giam số 1 và số 2 thuộc Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá đợt 2 năm 2025.

Tổng số phạm nhân được đặc xá tại 2 trại tạm giam là 176 người. Đây là những phạm nhân trong quá trình thi hành án đã có sự ăn năn, hối cải, quyết tâm lao động, học tập tiến bộ, được tập thể phạm nhân bình xét.

Là 1 trong số 87 phạm nhân của Trại Tạm giam số 1 được đặc xá đợt này, phạm nhân Hoàng Văn Tùng bày tỏ sự xúc động vì trong thời gian cải tạo đã nhận được sự quan tâm, giáo dục và cảm hóa của cán bộ quản giáo, Ban Giám thị trại tạm giam, để bản thân có cơ hội hưởng đặc xá.

"Tôi bày tỏ biết ơn đối với chính sách khoan hồng, nhân văn của Đảng và Nhà nước", phạm nhân Tùng chia sẻ.

Mặc dù không được đặc xá lần này, phạm nhân Trần Đức Hải cho biết, được các cán bộ giúp đỡ rất nhiều.

"Tuy tôi chưa đủ điều kiện viết đơn đề nghị được đặc xá lần này nhưng nhìn những anh em phạm nhân sắp được đặc xá giúp tôi có thêm động lực để tích cực cải tạo tốt, sớm ngày được về với gia đình”, phạm nhân Hải chia sẻ.

Những phạm nhân trong quá trình thi hành án đã có sự ăn năn, hối cải, quyết tâm lao động, học tập tiến bộ, được tập thể phạm nhân bình xét đề nghị đặc xá.

Trung tá Trần Ngọc Hạnh, Trưởng phân trại quản lý phạm nhân, Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội cho biết, ngay sau khi có Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước, Trại Tạm giam số 1 Công an thành phố đã tổ chức giáo dục, tuyên truyền, phổ biến thường xuyên trên hệ thống loa phát thanh của trại cho toàn thể phạm nhân hiểu rõ được điều kiện, tiêu chuẩn đặc xá năm 2025, niêm yết công khai ở tất cả các buồng giam, nhà học tập, nhà thăm gặp thân nhân gia đình phạm nhân.

Theo đó, tất cả phạm nhân sau khi được phổ biến, quán triệt về điều kiện, tiêu chuẩn đặc xá đợt 2 năm 2025, tự đối chiếu, liên hệ với bản thân, nếu có đủ điều kiện đặc xá thì cán bộ quản giáo tổ chức cho phạm nhân viết đơn đề nghị đặc xá và bản cam kết theo mẫu quy định.

"Để chuẩn bị hành trang ngày trở về tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh năm nay, đơn vị đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hướng dẫn, dạy nghề cho các phạm nhân với hy vọng mỗi phạm nhân khi trở lại với cuộc sống đều có thể lựa chọn công việc phù hợp để mưu sinh", Trung tá Hạnh cho biết.

Đối với những phạm nhân chưa được đề nghị đặc xá lần này, tại trại tạm giam tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tuyên truyền để các phạm nhân hiểu về ý nghĩa nhân đạo thể hiện trong Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước để họ nhận thức được rằng, cần phải tích cực học tập, cải tạo tốt để được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước và pháp luật, phấn đấu hoàn lương, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đại diện phạm nhân được xét đặc xá phát biểu.

Thượng tá Phạm Chiến Thắng, Phó Giám thị Trại Tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, với tinh thần “đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện quy định, không để sai sót và tiêu cực xảy ra", Công an TP Hà Nội đã hoàn thành việc triển khai Quyết định của Chủ tịch nước về công tác đặc xá đợt 2 năm 2025.

Qua đó, khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người lầm lỗi biết ăn năn hối cải, tu dưỡng trở thành người có ích cho xã hội; đồng thời, khuyến khích những phạm nhân khác tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện tiến bộ để được hưởng chính sách khoan hồng. Mong rằng, niềm vui ngày đặc xá dịp kỷ niệm Quốc khánh năm nay sẽ là ánh sáng hướng thiện cho khát vọng ngày trở về của những con người một thời từng lầm lỗi.

Các phạm nhân được đặc xá nhận căn cước, tiền.

Sau khi công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, các trại tạm giam đã tổ chức làm thủ tục đặc xá, cấp kinh phí và trang phục mới cho người được đặc xá. Trong đợt đặc xá này, đại diện phòng chức năng Công an thành phố đã đến hướng dẫn thực hiện quy định xoá án tích đối với người được đặc xá dịp Quốc khánh.

Bên cạnh đó, nhằm tạo thuận lợi cho người được đặc xá trở về địa phương, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng chức năng và Công an cấp xã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương có kế hoạch tiếp nhận, quản lý, giáo dục và giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng; vượt qua khó khăn, mặc cảm; phấn đấu trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội.