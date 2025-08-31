Cánh cửa mới cho những phận đời lầm lỡ

TPO - Chỉ còn ít ngày nữa, hàng chục phạm nhân tại các trại tạm giam ở Lâm Đồng sẽ được đón nhận Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9. Giây phút ấy được ví như một “cánh cửa mới” mở ra, để những người từng lầm lỡ có cơ hội trở lại vòng tay gia đình, làm lại cuộc đời.

Những ngày cuối tháng 8, không khí tại Trại tạm giam số 2 như chộn rộn hơn thường lệ. Nhiều ánh mắt lấp lánh hy vọng, nhiều trái tim hồi hộp chờ đợi. Ở đó, những người từng lầm lỡ đang đếm ngược từng giờ để mong được gọi tên trong danh sách đặc xá.

Phạm nhân tại Trại tạm giam số 2 tham gia lao động sản xuất.

Đợt đặc xá lần này, Trại tạm giam số 2 (Lâm Đồng) có 15 phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị. Ở đó, mỗi câu chuyện, mỗi lời chia sẻ đều chan chứa khát vọng hướng thiện. Với họ, cánh cửa phòng giam khép lại cũng là lúc cánh cửa một tương lai mới mở ra - nơi có gia đình chờ đón, có tình người nâng đỡ, và trên hết là cơ hội làm lại từ đầu.

“Được sự quan tâm, giáo dục, giúp đỡ của ban giám thị và các cán bộ quản giáo, em nhận rõ tội lỗi của mình và quyết tâm cải tạo tốt. Giờ biết mình sắp được trở về, em chỉ mong được sống có ích, trở thành công dân tốt để không phụ lòng tin yêu của gia đình và xã hội”, Nguyễn Minh Thiện (1 trong 15 phạm nhân được đặc xá đợt này) tâm sự với giọng hồi hộp, mong chờ ngày trở về với gia đình và xã hội.

Ngồi cạnh Thiện, anh Nguyễn Văn Hoàng (từng lĩnh án 45 tháng tù giam vì đam mê đỏ đen) không giấu nổi xúc động: “Những ngày ở đây, tôi được cán bộ giáo dục, động viên rất nhiều. Tôi thật sự ăn năn và hối hận. Nghe tin mình được đặc xá, đêm ấy tôi không ngủ nổi vì quá mừng. Sắp tới, tôi chỉ muốn chuyên tâm làm ăn, không tái phạm để con cái được ngẩng cao đầu”, anh Hoàng chia sẻ.

Cán bộ Trại giam số 2 thông báo các quy định về công tác đặc xá.

Không chỉ Thiện, Hoàng, mà rất nhiều phạm nhân khác tại Trại tạm giam số 1 (Lâm Đồng) đều chung tâm trạng háo hức, phấn khởi ngày trở về. Có người thậm chí được đặc xá trước 16 tháng, họ gọi đó là món quà lớn nhất của cuộc đời.

“Khi biết tin được đặc xá, em vui và phấn khởi lắm. Em thấm thía giá trị tự do và tình cảm gia đình. Ra ngoài, em sẽ sống đúng pháp luật, làm lại từ đầu. Với em, đặc xá trước 16 tháng đó là một món quà vô giá, là cơ hội để quay về chăm sóc người thân, bù đắp những thiếu vắng bấy lâu”, anh Trần Văn Thành (một trong các phạm nhân được đặc xá) trải lòng.

Không chỉ là niềm vui riêng của phạm nhân, mà cả đội ngũ cán bộ quản giáo cũng dõi theo, đồng hành trong từng bước thay đổi của họ. Thượng tá Hà Ngọc Công - Phó Giám thị Trại tạm giam số 2, chia sẻ: “Thực hiện quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi tổ chức quán triệt kỹ lưỡng, công khai minh bạch trong xét duyệt, bảo đảm đúng người, đúng quy định. Quan trọng hơn là khuyến khích phạm nhân cải tạo tốt, phấn đấu để có cơ hội trở về”.

Phạm nhân Trại tạm giam số 1 lao động sản xuất.

Để những “ngày trở về” không chỉ là niềm vui thoáng qua, Trại tạm giam số 2 còn tổ chức nhiều lớp giáo dục pháp luật, dạy nghề, phổ biến chính sách vay vốn, giúp phạm nhân có hành trang tái hòa nhập cộng đồng. “Chúng tôi mong rằng khi trở về, họ sẽ tự tin đứng vững, không mặc cảm, không tái phạm, mà thực sự trở thành người có ích cho gia đình, xã hội”, thượng tá Công nhấn mạnh.