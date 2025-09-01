Công bố quyết định đặc xá cho 368 phạm nhân tại Trại giam Ngọc Lý

TPO - Ngày 1/9, tại Trại giam Ngọc Lý (xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh), Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước cho 368 phạm nhân.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá, Trưởng Ban Chỉ đạo đặc xá Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự buổi lễ, có đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an cùng chính quyền địa phương.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo.

Theo công bố của Đại tá Lê Đình Thanh - Giám thị Trại giam Ngọc Lý, trong đợt đặc xá này, Chủ tịch nước đã quyết định tha tù trước thời hạn cho 13.915 phạm nhân trên cả nước và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Riêng tại Trại giam Ngọc Lý có 368 phạm nhân được hưởng chính sách khoan hồng.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và các đại biểu đã trao quyết định đặc xá, thẻ căn cước công dân cùng sim điện thoại (do Tổng công ty Viễn thông Mobifone tặng) cho các phạm nhân được đặc xá.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, 80 năm qua, Đảng và Nhà nước đã 40 lần thực hiện chính sách đặc xá, tha tù trước thời hạn cho hơn 100 nghìn phạm nhân, thể hiện truyền thống nhân đạo, nhân văn của dân tộc Việt Nam.

Để hỗ trợ người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ ban hành nhiều chính sách, trong đó Quyết định số 22/2023 về tín dụng, đã giúp hơn 12 nghìn người chấp hành xong án phạt tù vay vốn sản xuất, phát triển kinh tế, hòa nhập cộng đồng.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và các đại biểu trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.

Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng các phạm nhân được hưởng đặc xá, khẳng định đây là sự ghi nhận đối với những người đã có quá trình cải tạo tốt, thật sự ăn năn hối cải, mong muốn làm lại cuộc đời. Ông cũng bày tỏ mong muốn các phạm nhân được đặc xá trở về cộng đồng với tinh thần vững vàng, quyết tâm không tái phạm, xây dựng cuộc sống ổn định, góp phần tích cực vào sự phát triển của xã hội.

Đối với những phạm nhân chưa đủ điều kiện đặc xá, Thứ trưởng động viên tiếp tục phấn đấu cải tạo, chấp hành tốt nội quy, tích cực học tập, lao động để sớm được hưởng khoan hồng của Đảng, Nhà nước.