Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công bố quyết định đặc xá cho 368 phạm nhân tại Trại giam Ngọc Lý

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 1/9, tại Trại giam Ngọc Lý (xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh), Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước cho 368 phạm nhân.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá, Trưởng Ban Chỉ đạo đặc xá Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự buổi lễ, có đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an cùng chính quyền địa phương.

screen-shot-2025-09-01-at-164429.png
Thượng tướng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo.

Theo công bố của Đại tá Lê Đình Thanh - Giám thị Trại giam Ngọc Lý, trong đợt đặc xá này, Chủ tịch nước đã quyết định tha tù trước thời hạn cho 13.915 phạm nhân trên cả nước và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Riêng tại Trại giam Ngọc Lý có 368 phạm nhân được hưởng chính sách khoan hồng.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và các đại biểu đã trao quyết định đặc xá, thẻ căn cước công dân cùng sim điện thoại (do Tổng công ty Viễn thông Mobifone tặng) cho các phạm nhân được đặc xá.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, 80 năm qua, Đảng và Nhà nước đã 40 lần thực hiện chính sách đặc xá, tha tù trước thời hạn cho hơn 100 nghìn phạm nhân, thể hiện truyền thống nhân đạo, nhân văn của dân tộc Việt Nam.

Để hỗ trợ người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ ban hành nhiều chính sách, trong đó Quyết định số 22/2023 về tín dụng, đã giúp hơn 12 nghìn người chấp hành xong án phạt tù vay vốn sản xuất, phát triển kinh tế, hòa nhập cộng đồng.

articles-20250901125453-7290f874-fe65-4fa5-8302-1c8c7e1b63c0-1-trao-qd-1.jpg
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và các đại biểu trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.

Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng các phạm nhân được hưởng đặc xá, khẳng định đây là sự ghi nhận đối với những người đã có quá trình cải tạo tốt, thật sự ăn năn hối cải, mong muốn làm lại cuộc đời. Ông cũng bày tỏ mong muốn các phạm nhân được đặc xá trở về cộng đồng với tinh thần vững vàng, quyết tâm không tái phạm, xây dựng cuộc sống ổn định, góp phần tích cực vào sự phát triển của xã hội.

Đối với những phạm nhân chưa đủ điều kiện đặc xá, Thứ trưởng động viên tiếp tục phấn đấu cải tạo, chấp hành tốt nội quy, tích cực học tập, lao động để sớm được hưởng khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Minh Đức
#đặc xá 2025 #phạm nhân được tha tù trước thời hạn #Trại giam Ngọc Lý #Chủ tịch nước quyết định đặc xá #hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng #chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước #Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến

Xem thêm

Cùng chuyên mục