Đặc xá dịp Quốc khánh: Cơ hội khép lại quá khứ lầm lỗi

TPO - Ngày 1/9, trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhiều trại giam, trại tạm giam trên địa bàn Tây Nam Bộ đã tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Hàng trăm phạm nhân đủ điều kiện đã chính thức khép lại quá khứ lầm lỗi, trở về đoàn tụ cùng gia đình, mở ra hành trình làm lại cuộc đời.

167 phạm nhân Trại giam Kênh 7 được đặc xá

Tại Trại giam Kênh 7 (xã Đông Thái và U Minh Thượng, tỉnh An Giang), Bộ Công an đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước đặc xá đợt 2 năm 2025 cho 167 phạm nhân. Trong số này có trường hợp mức án còn lại tới hơn 5 năm. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, ấm áp, để lại nhiều xúc động.



Thượng tá Võ Văn Vũ - Phó Giám thị phụ trách Trại giam Kênh 7 nhấn mạnh: “Đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt, thể hiện tính nhân văn của Đảng, Nhà nước, tạo cơ hội để người từng lầm lỗi sửa sai, làm lại cuộc đời. Tôi mong các anh chị hãy trân trọng giá trị tự do, giữ gìn hạnh phúc gia đình, sống lương thiện và chấp hành nghiêm pháp luật”.

Thượng tá Võ Văn Vũ - Phó Giám thị, phụ trách Trại giam Kênh 7 công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước.

Thượng tá Vũ nhắn nhủ, những phạm nhân chưa được đặc xá trong đợt này cần tiếp tục phấn đấu cải tạo để sớm có cơ hội hưởng chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước.

“Đây là cơ hội quý báu để tôi làm lại từ đầu. Tôi hứa sẽ tu chí làm ăn, sống lương thiện, không phụ lòng tin của cán bộ trại giam, gia đình và xã hội”, phạm nhân Phan Quốc Anh (Cần Thơ) nói.

Phạm nhân Bùi Anh Kha (41 tuổi, quê Đặc khu Phú Quốc) cho rằng, nhờ sự giáo dục tận tình của cán bộ trại giam mới có ngày hôm nay. "Tôi sẽ tránh xa sai lầm cũ, quyết tâm trở thành công dân có ích”, ông Kha nói.

Dịp này, Trại giam Kênh 7 còn trao quà hỗ trợ cho một số phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Trại giam Kênh 7 và VKS tỉnh An Giang trao quyết định đặc xá và chứng chỉ đào tạo nghề cho phạm nhân được đặc xá.

Cấp căn cước ngay tại lễ đặc xá

Cùng ngày, Công an TP. Cần Thơ tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá tại 3 trại tạm giam, với 46 phạm nhân được trở về cộng đồng.

Đại tá Trần Hoàng Độ - Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ khẳng định, đặc xá là minh chứng cho chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước. Mong các phạm nhân hãy để quá khứ ở lại phía sau, sống lương thiện, cùng gia đình và cộng đồng xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Đại tá Trần Hoàng Độ, Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại buổi lễ.

Ngay tại buổi lễ, Công an TP. Cần Thơ đã tổ chức cấp thẻ căn cước công dân ngay tại buổi lễ cho phạm nhân được đặc xá, tạo điều kiện để họ sớm hòa nhập xã hội.

Đại diện các phạm nhân, anh Mai Tuấn Kiệt bày tỏ: “Chúng tôi xin hứa sẽ khắc phục lỗi lầm, tu dưỡng bản thân, chấp hành nghiêm pháp luật, trở thành công dân tốt, không tái phạm tội”.

Công an thành phố trao Quyết định đặc xá cho các phạm nhân đủ điều kiện.

Tại Cà Mau, Ban giám thị Trại giam Cái Tàu (thuộc Bộ Công an) và Ban Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Cà Mau đồng loạt công bố quyết định đặc xá (đợt 2) năm 2025 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đủ điều kiện đang chấp hành án trên địa bàn tỉnh.

Đợt đặc xá nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 năm nay, Trại giam Cái Tàu có 158 phạm nhân và Trại tạm giam Công an tỉnh có 15 phạm nhân được đặc xá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Lê Văn Sử đề nghị các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và gia đình quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ để những công dân được đặc xá lần này trở về địa phương sớm hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, chung tay cùng sự phát triển của quê hương Cà Mau.

Theo Quyết định số 1693, dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, Chủ tịch nước đã đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người tạm đình chỉ chấp hành án.

Chính sách khoan hồng đặc biệt này tiếp tục khẳng định tinh thần nhân văn, bao dung của Đảng, Nhà nước; khích lệ những người lầm lỗi nỗ lực cải tạo, quyết tâm hoàn lương, góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng xã hội ngày càng văn minh, thịnh vượng.