'Không có niềm vui nào lớn hơn ngày được đặc xá'

TPO - “Được về nhà với vợ con và gia đình vào đúng dịp Quốc khánh 2/9, với tôi không có niềm vui nào lớn hơn. Cảm ơn chính sách của Đảng và Nhà nước”, phạm nhân N.V.T chia sẻ.

Ngày 1/9, Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá đợt 2, năm 2025 của Chủ tịch nước cho 30 phạm nhân đang chấp hành án tại đây.

Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ, chấp hành nghiêm nội quy trại giam, được xếp loại cải tạo từ khá đến tốt; đã chấp hành ít nhất một phần ba thời gian án phạt tù, đồng thời hoàn thành các hình phạt bổ sung, bồi thường dân sự và án phí theo quy định pháp luật.

Thượng tá Cao Thanh Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An trao quyết định của Chủ tịch nước tới các phạm nhân được đặc xá.

Thượng tá Nguyễn Xuân Trà, Phó Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết, công tác đặc xá là chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta, thể hiện truyền thống nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam đối với những người lầm lỗi nhưng đã thực sự ăn năn, quyết tâm sửa chữa để trở thành công dân có ích.

Chính sách nhân văn này càng có ý nghĩa hơn, khi cả nước đang diễn ra các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.

Trước đó, nhằm giúp các phạm nhân sẵn sàng tái hòa nhập xã hội sau khi được đặc xá, Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều lớp tư vấn về pháp luật, kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp… Qua đó, giúp họ trang bị kiến thức, tâm thế và định hướng rõ ràng cho cuộc sống sau khi trở về địa phương.

Cởi bộ quần áo phạm nhân, hoàn tất thủ tục và rời trại giam, anh N.V.T ôm chầm lấy vợ con. Với tội danh Buôn bán hàng cấm (pháo nổ), anh T. bị kết án 13 tháng tù. Với quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, anh hoàn thành thời gian thi hành án trước gần 7 tháng.

Phạm nhân làm thủ tục trước khi rời trại giam

“Được về nhà với vợ con và gia đình vào đúng dịp Quốc khánh 2/9, với tôi không có niềm vui nào lớn hơn. Cảm ơn chính sách của Đảng và Nhà nước, cảm ơn Ban giám thị Trại Tạm giam và các cán bộ quản giáo quan tâm, giáo dục, động viên trong thời gian thi hành án tại đây”, anh T. chia sẻ.