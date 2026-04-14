Cú lừa tiền tỷ từ ứng dụng điện thoại

TPO - Tác phẩm được đánh giá chỉn chu, ý tưởng lạ, sở hữu dàn diễn viên thực lực đang đứng trước nguy cơ trắng tay về doanh thu. "Bẫy tiền" của Oscar Dương chạm đến đề tài thời sự hấp dẫn là thực trạng bùng nổ hình thức lừa đảo công nghệ, đặc biệt là liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Điểm đáng tiếc là cách triển khai còn thiếu logic.

Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim.

Nhiệm vụ hệ thống kịch tính

Bẫy tiền của đạo diễn Oscar Dương thuộc nhóm phim tiên phong của điện ảnh Việt về đề tài tội phạm công nghệ. Nỗ lực lớn nhất của đạo diễn và ê-kíp là thể nghiệm câu chuyện mới, cách kể lạ trong bối cảnh mặt bằng chung phim điện ảnh Việt đang nghiêng dòng phim tình cảm gia đình hay kinh dị, hù dọa.

Phim xoay quanh Đăng Thức (Liên Bỉnh Phát) - chuyên viên tư vấn tài chính, có mối quan hệ tình cảm với đồng nghiệp là Tâm (Tam Triều Dâng). Việc My (Mai Cát Vy) bị bệnh tim nặng, cần nhiều tiền để phẫu thuật đẩy Thức đến quyết định mạo hiểm, vay tiền từ ứng dụng điện thoại do một người bạn giới thiệu.

Khi đã tải app DealZ về điện thoại, Thức chỉ cần làm theo đúng những hướng dẫn của nó sẽ có được hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng. Tuỳ cấp độ mức tiền khác nhau mà nhiệm vụ kèm theo sẽ đơn giản hay phức tạp.

Bẫy tiền dù phải lùi lịch chiếu nhưng vẫn có ý nghĩa cảnh tỉnh xã hội, trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi.

Trong khi lừa đảo bằng hình thức giả danh công an, nhân viên giao hàng phổ biến hơn thì giao nhiệm vụ đổi tiền thưởng cũng khiến không ít người sập bẫy. Tuy nhiên, hình thức này ít được đề cập. Hướng đi này cho thấy sự sáng tạo, nghiên cứu thực tế kỹ lưỡng của ê-kíp.

Ban đầu, kẻ xấu "mồi" một vài nhiệm vụ đơn giản như truy cập liên kết, tạo tài khoản mạng xã hội hay ấn thích một bài đăng để người chơi kiếm vài chục, vài trăm nghìn đồng. Khi đã lấy được lòng tin ban đầu, tổ chức lừa đảo dụ người chơi đóng tiền, sau đó thực nhiệm vụ tăng độ khó và tiền thưởng cũng tăng theo. Khi số tiền "nạp" vào lên tới mức độ nhất định, bọn lừa đảo biến mất.

Lấy cảm hứng từ câu chuyện này, ứng dụng Dealz trong phim ra đời. Với tâm lý "liều ăn nhiều", cộng với tình cảnh túng quẫn, lại thấy nhiệm vụ tưởng như dễ ăn, Thức mạo hiểm chọn những nhiệm vụ trị giá tiền tỷ rồi bị những yêu cầu khó hiểu thao túng. Nửa đầu phim giữ được nhịp kịch tính, căng thẳng theo từng nhiệm vụ của Thức. Mỗi lần chạm màn hình, nhân vật được nhận tiền nhưng cũng phải đánh đổi bằng sự nguy hiểm.

Suốt hơn 110 phút, đạo diễn Oscar Dương biến ứng dụng công nghệ từ một công cụ vô tri trở thành kẻ phản diện đáng sợ. Ứng dụng điện thoại len lỏi và thao túng mọi ngóc ngách cuộc sống của nhân vật Đăng Thức. Nhiệm vụ dành cho Thức đi từ dễ đến khó, cuốn người xem vào cảm giác thấp thỏm, lo sợ nhưng cũng háo hức cùng nhân vật khi số tiền lớn nhanh chóng được chuyển vào tài khoản.

Thay vì khai thác kỹ chiêu trò, cách vận hành của những kẻ đứng sau ứng dụng, phim đi sâu vào tâm lý của nhân vật khi rơi vào bước đường cùng và không thể thoát khỏi những nhiệm vụ phi pháp. Biến cố bất ngờ liên tục xảy ra xuyên suốt thời lượng phim. Nhiệm vụ của Đăng Thức cũng có những biến số. Nhiều lần Thức đứng trước nguy cơ bị tóm sống nhưng đều được cứu nguy nhờ ứng dụng. Với nền tảng nhân vật là nhân viên tài chính, các chi tiết liên quan đến thẩm định giá, hacker, hàng giả... giúp Bẫy tiền càng trở nên hấp dẫn.

Sạn đáng tiếc

Cùng khai thác chủ đề lừa đảo qua mạng, nếu Thiên đường máu ra mắt hồi đầu năm có doanh thu trăm tỷ đồng, Bẫy tiền lại chật vật ngoài rạp từ những ngày đầu. Bốn ngày đầu ra rạp, phim của Oscar Dương chưa thu nổi 3 tỷ đồng. Tác phẩm kẹt giữa cơn sốt Hẹn em ngày nhật thực chưa hạ nhiệt, lại lo đối đầu với loạt "ông lớn" chuẩn bị đổ bộ rạp Việt kỳ nghỉ lễ.

Trên mạng xã hội và các nền tảng đánh giá phim, Bẫy tiền không xuất hiện nhiều. Nguồn lực quảng bá trong lần trở lại không quá dư dả khiến phim trở nên mờ nhạt. Ở nhiều cụm rạp lớn, phim chỉ duy trì 2-4 suất/ngày.

Bẫy tiền có khởi đầu không mấy suôn sẻ.

Bên cạnh đó, Bẫy tiền dù có ý tưởng tốt nhưng cách triển khai còn vụng về. Nhân vật Thức là chuyên viên của công ty tài chính, đang giữ vị trí trưởng nhóm. Đầu phim, nhân vật được giới thiệu là người có năng lượng, chỉ cần xem sơ sổ sách là biết được đối tác có vấn đề. Thức cũng là người ngay thẳng, kiên quyết từ chối nhận tiền "bẩn" để bôi trơn công việc. Tuy nhiên, chỉ vì muốn kiếm tiền nhanh, Thức bập vào ứng dụng Dealz mà không có chút nghi ngờ nào, khiến khán giả cảm thấy chưa được thuyết phục.

Phần thưởng 100 triệu đồng gắn kèm nhiệm vụ quá đơn giản cũng là điểm bất hợp lý. Ở thử thách đầu tiên, nhân vật chỉ cần giao một chiếc điện thoại là có ngay 100 triệu đồng về tài khoản. Ý tưởng này hơi quá so với cách minh họa "việc nhẹ lương cao”. Về cuối, cách ứng dụng này thao túng hay đe dọa Thức cũng chưa được thể hiện rõ.

Yếu tố tình cảm cũng bị khai thác quá tay, khiến phần giữa phim gần như lệch hẳn sang chuyện yêu đương của Tâm và Thức, hụt hẳn đi các nhiệm vụ hệ thống vốn đang rất gay cấn ở phần đầu. Mạch phim sau gần một tiếng đầu bị loãng và chùng xuống, tạo cảm giác sốt ruột. Phim cũng đưa ra quá nhiều kiến thức về tài chính, khiến người xem khó có thể "tiêu hóa" trong nhịp phim đang cần đẩy cao trào.

Nếu có thêm những pha nỗ lực lật kèo của Thức thay vì hành động ngây ngô là vứt điện thoại, phim sẽ kịch tính hơn nhiều.

Đẳng cấp của Liên Bỉnh Phát

Nỗ lực nhập vai của Liên Bỉnh Phát vẫn giúp vai Thức có chiều sâu nội tâm, khắc họa tâm lý hoang mang của nhân vật bị ứng dụng lừa đảo thao túng.

Nhân vật thuyết phục khán giả ở hành trình từ tò mò rồi dần chuyển sang lo lắng, sợ sệt trong các nhiệm vụ. Với bản chất của một người lương thiện Thức vẫn cố gắng đấu tranh để kiểm soát lòng tham, thoát khỏi sự thao túng. Nhân vật này cũng biểu lộ tình cảm, sự lo lắng dành cho em gái. Liên Bỉnh Phát không gồng lên để diễn cho ra những phân cảnh bế tắc, đau khổ. Anh chọn cách diễn nội tâm, đấu tranh dữ dội trong tâm lý.

Bên cạnh một Liên Bỉnh Phát giàu kinh nghiệm, Tam Triều Dâng không lép vế. Nữ diễn viên kiểm soát tốt cảm xúc và cho thấy sự ăn ý với bạn diễn. Lựa chọn Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng cho hai vai quan trọng nhất là quyết định đúng đắn của đạo diễn. Những nhân vật còn lại như Kiều Oanh, Mai Cát Vy đều tròn vai.

Nữ diễn viên kỳ cựu Jang Hye-jin xuất hiện ở cuối phim.

Cái kết mở của Bẫy tiền khiến nhiều người khó hiểu nhưng dường như đang dọn đường cho một phần hai với quy mô toàn cầu. Ê-kíp hướng đến việc mở rộng nội dung, dịch vụ bẫy tiền online không chỉ diễn ra tại Việt Nam mà còn là hệ thống rộng khắp toàn cầu, trong đó bùng nổ mạnh nhất ở nhiều quốc gia châu Á.