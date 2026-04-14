Nhìn từ doanh thu 3.235 tỷ đồng của đế chế Đất Việt

TPO - DatVietVAC lần đầu công bố kết quả vận hành mô hình khai thác tài sản trí tuệ (IP) thông qua hệ sinh thái nội dung Say hi, ghi nhận doanh thu vượt 1.000 tỷ đồng trong năm 2025. Trong bối cảnh chuẩn bị IPO, doanh nghiệp đồng thời hé lộ cách tiếp cận phát triển IP như một tài sản có thể mở rộng và thương mại hóa dài hạn, cùng chiến lược chuyển dịch sang mô hình hệ sinh thái tiêu dùng, giải trí dựa trên nội dung do chính Việt Nam sản xuất.

Ngày 13/4, DatVietVAC công bố kết quả vận hành mô hình khai thác tài sản trí tuệ (IP) thông qua hệ sinh thái nội dung của thương hiệu Say hi, với doanh thu riêng từ hệ sinh thái này vượt 1.000 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là lần đầu doanh nghiệp chia sẻ đầy đủ về cách xây dựng, vận hành và thương mại hóa IP ở quy mô lớn, trong bối cảnh chuẩn bị cho kế hoạch IPO.

Trong năm 2025, DatVietVAC ghi nhận doanh thu 3.235 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 380 tỷ đồng, với mức cổ tức bằng tiền 19%. Kế hoạch năm 2026 đặt mục tiêu doanh thu 3.382 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 420 tỷ đồng.

Vũ trụ Say hi đạt doanh thu nghìn tỷ

Trong nhiều năm, DatVietVAC được biết đến là đơn vị sản xuất các chương trình giải trí theo định dạng quốc tế. Từ năm 2024, doanh nghiệp bắt đầu chuyển hướng sang phát triển nội dung nguyên bản do Việt Nam sản xuất và sở hữu.

Chuỗi chương trình mang thương hiệu Say hi được xem là bước khởi đầu cho chiến lược này, với các dự án như Anh trai Say hi 2024, tiếp nối bởi Em xinh Say hi và Anh trai Say hi 2025. Các chương trình không phát triển như những sản phẩm riêng lẻ mà nằm trong định hướng dài hạn nhằm xây dựng hệ sinh thái nội dung có khả năng mở rộng và khai thác đa dạng.

Trong vòng ba năm, vũ trụ Say hi vượt ra khỏi khuôn khổ chuỗi chương trình giải trí để trở thành thương hiệu nội dung có thể đo lường hiệu quả và thương mại hóa. Năm 2025, tổng doanh thu từ hệ sinh thái này vượt mốc 1.000 tỷ đồng, một trong những con số đáng chú ý trên thị trường nội dung trong nước.

Mô hình Say hi giúp doanh thu của DatVietVAC đạt nghìn tỷ.

Theo DatVietVAC, điểm cốt lõi trong cách tiếp cận nằm ở việc xây dựng IP như một tài sản có vòng đời linh hoạt, không cố định. Giá trị của mỗi IP phụ thuộc vào mức độ tiếp nhận của thị trường và khả năng tiếp tục được “nuôi dưỡng” thông qua các hoạt động mở rộng, thay vì chỉ dừng lại ở một sản phẩm đơn lẻ.

Ông Bảo Thái - Giám đốc khối Sáng tạo và Sản xuất nội dung - cho biết: “DatVietVAC không vận hành theo mô hình phụ thuộc vào các sản phẩm thành công ngắn hạn. Chúng tôi xây dựng một hệ thống tạo và khai thác chuỗi IP liên tục. Vì vậy, chiến lược của chúng tôi xoay quanh việc làm sao để mỗi nội dung không dừng lại ở việc được xem, mà trở thành một tài sản có thể khai thác lâu dài”.

Doanh nghiệp cũng cho rằng sự phát triển của mô hình IP tại Việt Nam đang diễn ra trong bối cảnh thị trường xuất hiện một số xu hướng đáng chú ý. Nội dung Việt Nam đang dần khẳng định vị thế. Trong đó, kinh tế người hâm mộ (fandom economy) và influencer marketing phát triển mạnh, đồng thời các nhãn hàng ngày càng yêu cầu hiệu quả có thể đo lường thay vì chỉ dựa vào độ phủ truyền thông.

Một IP thành công không chỉ tạo ra hiệu ứng ngắn hạn mà còn có khả năng tái tạo dòng tiền qua nhiều chu kỳ và nhiều lớp khai thác khác nhau. Khi được vận hành trên hệ thống phân phối hiệu quả, IP có thể mở rộng ra các thị trường khu vực và quốc tế, trở thành yếu tố quan trọng trong việc định giá doanh nghiệp.

Việc xây dựng và sở hữu các IP đủ mạnh được xem là “tài sản lõi”, đóng vai trò quyết định trong khả năng mở rộng quy mô cũng như giá trị dài hạn của doanh nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị IPO.

Hệ sinh thái sở hữu và khai thác IP độc nhất

DatVietVAC cho biết doanh nghiệp không định vị mình là một công ty nội dung thuần túy, cũng không phải chỉ là một nền tảng hay một đơn vị sở hữu IP, mà là hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí vận hành dựa trên tài sản trí tuệ.

Mô hình này được xây dựng trên sự kết hợp của nhiều yếu tố, từ năng lực sản xuất nội dung quy mô lớn, khả năng sở hữu và khai thác IP, hệ thống phân phối đa nền tảng, sự kết nối giữa sáng tạo và công nghệ, cùng với năng lực thương mại hóa thông qua mạng lưới đối tác trong và ngoài nước.

Ông Đào Văn Kính - Tổng giám đốc DatVietVAC - nhận định: “Tất cả yếu tố trên cùng kết giao, giúp DatVietVAC phát triển thành hệ sinh thái có khả năng chuyển hóa nội dung thành các trải nghiệm tiêu dùng đa nền tảng, có thể mở rộng quy mô và thương mại hóa theo thời gian”.

Theo doanh nghiệp, cơ cấu doanh thu hiện nay đến từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng đang có sự dịch chuyển rõ rệt. DatVietVAC đang chuyển từ mô hình doanh nghiệp nội dung sang mô hình doanh nghiệp tiêu dùng, nơi các sản phẩm văn hóa không chỉ được tiêu thụ thụ động mà trở thành một phần trong trải nghiệm hàng ngày của người dùng.

Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp đặt trọng tâm vào việc mở rộng tệp khán giả trực tiếp và gia tăng doanh thu từ mô hình D2C (direct-to-consumer). Một trong những hướng đi chính là tối ưu hóa việc khai thác cộng đồng người hâm mộ, qua đó tạo thêm các nguồn thu liên quan đến nội dung và nghệ sĩ.

Song song đó, DatVietVAC đặt mục tiêu cải thiện hiệu quả tài chính và gia tăng lợi nhuận trong vài năm tới, nhằm đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư khi tiến tới IPO.

Về chiến lược mở rộng, doanh nghiệp cho biết việc đưa nội dung ra thị trường quốc tế - hay còn gọi là “xuất khẩu văn hóa” - đã được thực hiện trong nhiều năm, thay vì chỉ là định hướng mới. Từ việc phục vụ thị trường trong nước, doanh nghiệp hiện hướng tới cộng đồng người Việt toàn cầu, khu vực châu Á và xa hơn là thị trường quốc tế.

Concert Say hi tại Las Vegas (Mỹ) được xem là một trong những ví dụ cho khả năng vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời mở ra dư địa mở rộng cho các IP trong tương lai.

Bối cảnh vĩ mô cũng được đánh giá là thuận lợi khi công nghiệp văn hóa lần đầu được xác lập là trụ cột tăng trưởng trong chiến lược quốc gia theo Nghị quyết 80-NQ/TW. Việc gia tăng đầu tư cho văn hóa, mở rộng vai trò khu vực tư nhân và các chính sách ưu đãi về hạ tầng, đất đai, thuế được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong ngành phát triển.

Ngoài ra, sự phát triển của hạ tầng biểu diễn với các tổ hợp và sân vận động quy mô lớn cũng góp phần tháo gỡ hạn chế về địa điểm - yếu tố từng ảnh hưởng đến khả năng tổ chức các sự kiện quy mô lớn.

Ở góc độ nhà đầu tư, ông Phan Đăng Hưng - Giám đốc Chiến lược và Phát triển - cho biết: “Với nhà đầu tư, có bốn yếu tố quan trọng để nhìn vào DatVietVAC gồm khả năng tạo IP, khả năng khai thác IP, khả năng mở rộng quy mô và khả năng duy trì hiệu quả tài chính. Chúng tôi đang ở điểm mà mô hình đã được chứng minh và cần mở rộng nhanh hơn. IPO giúp tăng tốc và minh bạch hóa, không phải vì thị trường thuận lợi, mà vì DatVietVAC đã sẵn sàng cho bước tiếp theo”.

Trong bối cảnh chính sách, thị trường và công nghệ cùng hội tụ, DatVietVAC cho rằng mô hình kinh doanh dựa trên IP có thể trở thành một hướng đi dài hạn của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.