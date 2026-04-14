Truyền thông Hàn chỉ trích G-Dragon

Tú Oanh

TPO - TenAsia chỉ trích G-Dragon vì không thể lên nốt cao trong màn trình diễn ở Coachella. Không chỉ vậy, tờ báo Hàn Quốc còn so sánh giọng hát của anh với hai thành viên khác trong Big Bang là Daesung và Taeyang.

Big Bang đã biểu diễn tại Lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Coachella Valley (Coachella) ở sa mạc Indio, tiểu bang California, Mỹ, trong một giờ từ 14h30 ngày 13/4 (giờ Hàn Quốc). Nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc đã có sân khấu live riêng tại sân khấu biểu diễn ngoài trời.

Big Bang tái xuất trên sân khấu Coachella.

Những video ghi lại buổi trình diễn cho thấy lượng khán giả đổ về đông đảo, chật kín cả khu vực bên ngoài sân khấu, có chứa tới 80.000 người.

Truyền thông Hàn Quốc bày tỏ sự tự hào khi nhóm nhạc của nước họ được chào đón nồng nhiệt như vậy tại Mỹ. Cư dân mạng cũng ca ngợi Big Bang là huyền thoại Kpop.

Tuy nhiên, không phải ý kiến nào cũng tích cực. Ngày 13/4, TenAsia xuất bản bài đánh giá có tiêu đề: "G-Dragon vẫn không thể lên nổi nốt cao. Anh ấy không chăm sóc cổ họng sao?".

Phóng viên Lee Min Kyung mô tả G-Dragon hơi căng thẳng, giọng bị vỡ khi lên nốt cao hoặc phải hạ xuống một quãng tám để hát trong một số bài hát, chẳng hạn như Sober.

Tác giả cũng chỉ ra G-Dragon dùng cách gào khi rap đến đoạn cao trào. Điều này được cho là dễ tổn thương dây thanh quản.

Ngoài những lời chê, cây viết họ Lee nhận xét "ông hoàng Kpop" thể hiện tốt ở phần rap tông trầm và những đoạn hát chậm, như “nuốt đĩa CD".

Về hai thành viên còn lại là Daesung và Taeyang, Lee Min Kyung dành lời khen ngợi: "thể hiện kỹ năng trình diễn trực tiếp xuất sắc, ngoại trừ một vài khoảnh khắc giọng hát bị chệch tông do quá phấn khích trên sân khấu. Taeyang khoe chất giọng như 'gắn auto-tune', không hề bị chênh phô. Anh ấy còn gây ấn tượng mạnh mẽ với những đoạn ngẫu hứng đẳng cấp trong phần điệp khúc cuối của mỗi bài hát".

Bài báo của TenAsia nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng xứ kim chi, trong đó không ít người đứng ra bênh vực G-Dragon. Một số chỉ trích tác giả họ Lee soi mói quá mức nam nghệ sĩ 8X. Họ chỉ ra G-Dragon là rapper chứ không phải ca sĩ, cho nên đánh giá thiếu công bằng và khách quan. Những người khác tin rằng G-Dragon đã thể hiện tốt, giọng hát cũng cải thiện hơn so với trước đây.

Cư dân mạng bình luận: "Thành thật mà nói tôi thấy đây là màn trình diễn hay nhất từ trước đến giờ của GD. Anh ấy đã tiến bộ lên theo từng ngày", "Tác giả có ác ý với G-Dragon sao? Họ quên mất vai trò chính của anh ấy là rapper đúng không?", "Anh ấy đã làm tốt rồi", "Những kênh truyền thông kiểu này luôn viết ra luận điệu thù địch"...

G-Dragon bị truyền thông Hàn Quốc chê không lên được nốt cao, còn dùng cách hát dễ gây tổn thương cổ họng.

Ở một diễn biến khác, Big Bang gây xôn xao khi từ chối trả lời phỏng vấn của truyền thông phương Tây.

Cụ thể, một nhà báo cộng tác với nhiều tờ báo Mỹ hàng đầu như New York Times, Vanity Fair, Forbes, Huffington PostRolling Stones có đăng thông điệp liên quan đến nhóm nhạc nam trên mạng xã hội: "Big Bang là nghệ sĩ Kpop duy nhất từng từ chối lời đề nghị phỏng vấn của tôi. Bình thường, tôi mới là người từ chối các lời mời phỏng vấn Kpop. Thế nhưng, G-Dragon đã từ chối lời đề nghị phỏng vấn riêng mà tôi thay mặt cho New York Times gửi đến. Do đó, tôi đoán anh ấy đã từ chối tôi tới hai lần rồi".

Người hâm mộ đánh giá việc Big Bang nói chung và G-Dragon nói riêng từ chối phỏng vấn là hành động thể hiện đẳng cấp. Họ ủng hộ quyết định này của thần tượng: "Nhiều người chắc mẩm họ chạy theo sự công nhận của truyền thông phương Tây, nhưng thực tế là họ không hề, cũng không quan tâm", "Trong khi các nghệ sĩ Kpop khác khao khát được truyền thông phương Tây chú ý, truyền thông phương Tây lại đuổi theo GD", "Họ đến Coachella vì người hâm mộ, chứ không quan tâm đến báo chí phương Tây đâu"...

Big Bang khiến Coachella bùng nổ. Nguồn: IG
Tú Oanh
