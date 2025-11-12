Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hai đêm concert G-DRAGON tại Hà Nội: Kỷ lục mới của show quốc tế tại Việt Nam

P.V

Hai đêm concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] in Hanoi, presented by VPBank đã khép lại với quy mô và kỷ lục chưa từng có trong lịch sử các sự kiện âm nhạc quốc tế tại Việt Nam. Không chỉ là màn trở lại của một ngôi sao hàng đầu K-pop, đây còn là cột mốc đặc biệt đánh dấu vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ giải trí khu vực.

Kỷ lục khán giả và vị thế trên bản đồ world tour

gd-1-bo-3-anh-1.jpg

Với 100.000 khán giả trong hai đêm diễn tại Ocean Park, Hà Nội trở thành điểm dừng có lượng người tham dự đông thứ hai trong toàn bộ world tour 2025 của G-DRAGON, chỉ sau hai đêm tại Tokyo Dome (Nhật Bản). Con số này cũng giúp sự kiện xác lập kỷ lục là show diễn của nghệ sĩ quốc tế có lượng khán giả lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam.

Trong suốt hơn hai giờ biểu diễn, G-DRAGON đưa khán giả đi qua hành trình âm nhạc trải dài suốt 16 năm của anh – từ những bản hit kinh điển như Heartbreaker, Crooked, Untitled 2014 đến các sáng tác mới trong album Übermensch. Mỗi tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu đạt chuẩn quốc tế, mang đến trải nghiệm vừa mãn nhãn, vừa chạm cảm xúc.

gd-1-bo-3-anh-2.jpg

Không chỉ khán giả, chính G-DRAGON cũng nhiều lần xúc động chia sẻ cảm xúc khi chứng kiến hàng chục nghìn fan Việt đồng thanh hát cùng anh. Trên sân khấu, nam nghệ sĩ còn nhớ anh đã được gặp lại V-FAM sau 141 ngày kể từ đêm mưa huyền thoại VPBank K-star Spark vào tháng 6 vừa qua.

Chặng dừng mang nhiều “ngoại lệ” nhất của toàn tour

Concert tại Hà Nội không chỉ gây ấn tượng về quy mô mà còn được đánh giá là chặng diễn mang nhiều “ngoại lệ” nhất trong toàn bộ world tour của G-DRAGON. Khác với các điểm dừng trước đó được tổ chức tại các sân khấu trong nhà, Hà Nội là sân khấu quốc tế ngoài trời duy nhất và cũng là điểm dừng duy nhất ngoài Hàn Quốc có màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn. Việc một show quốc tế có thể diễn ra trong không gian mở, kết hợp yếu tố pháo hoa nghệ thuật – vốn đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn cao – cho thấy năng lực tổ chức sự kiện của Việt Nam đã tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời vì thế không chỉ là phần kết của đêm diễn, mà còn là biểu tượng cho tầm vóc mới của thị trường biểu diễn Việt Nam.

gd-1-bo-3-anh-3.jpg

Song song với yếu tố sân khấu, Hà Nội còn ghi dấu bước ngoặt trong mô hình hợp tác thương hiệu. Lần đầu tiên trong toàn bộ world tour của G-DRAGON, nhà tài trợ danh xưng (Title Sponsor) là một thương hiệu nội địa – VPBank. Nếu ở các điểm dừng khác, vị trí này thường thuộc về các tập đoàn đa quốc gia, thì tại Hà Nội, sự hiện diện của một thương hiệu Việt đã tạo nên tiền lệ mới: một doanh nghiệp trong nước có thể đảm nhận vai trò trung tâm trong một sự kiện quốc tế tầm cỡ.

gd-1-bo-3-anh-4.jpg

Sự đồng hành đó không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn đem lại những giá trị thực tế rõ ràng cho người hâm mộ. Nhờ sự phối hợp giữa VPBank cùng công ty chủ quản của nghệ sĩ, khán giả Việt Nam lần đầu tiên được hưởng những đặc quyền chưa từng có ở bất kỳ chặng diễn nào khác trong tour như hệ thống gần 50 xe buýt miễn phí đưa đón fan đến sự kiện, poster tặng kèm có chữ ký tươi của nghệ sĩ, hay cơ hội tham dự buổi soundcheck cùng “anh Long”, một trải nghiệm mà fan cứng nào cũng mơ ước.

gd-1-bo-3-anh-5.jpg

Những “ngoại lệ” này góp phần giúp Hà Nội trở thành điểm sáng nổi bật trong toàn bộ world tour, khiến cộng đồng fan quốc tế ngưỡng mộ.

Có thể nói, sự thành công của hai đêm diễn G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] in Hanoi, presented by VPBank đã minh chứng cho sự phát triển của ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam – nơi nghệ sĩ, khán giả và doanh nghiệp cùng tạo nên một sản phẩm văn hoá mang tầm quốc tế dành cho người Việt.

gd-1-bo-3-anh-6.jpg

Từ sân khấu rực sáng đến hàng trăm nghìn con người cùng hoà chung giai điệu, Hà Nội đã chứng minh rằng Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm đến của những đại concert quốc tế.

P.V
#G-Dragon #Hà Nội #concert quốc tế #kỷ lục #Vietnam #world tour

