Big Bang mang 16 hit đốt cháy Coachella

Hà Trang
TPO - Big Bang có màn trình diễn bùng nổ lễ hội âm nhạc Coachella. Đội hình 3 người hé lộ kế hoạch đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt.

Ngày 13/4 (giờ địa phương), các thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung đã biểu diễn tại sân khấu Outdoor Theatre ở Indio, California, Mỹ.

Trước giờ diễn, nhóm mở màn bằng video concept phi hành gia, lần lượt giới thiệu từng thành viên và nhấn vào cột mốc ra mắt năm 2006, tái hiện hành trình 20 năm hoạt động.

Bản hit Bang Bang Bang vang lên cùng màn xuất hiện hoành tráng của nhóm và dàn vũ công. G-Dragon diện áo lông nổi bật, trong khi Taeyang và Daesung mặc áo da, mang đến phần trình diễn khuấy động không khí lễ hội. Nhóm tiếp tục biểu diễn loạt hit như Fantastic BabySober, khiến khán giả không ngừng phấn khích.

Big Bang lần đầu trình diễn ở Coachella với setlist gồm 16 bài.

Trong phần giao lưu, G-Dragon nói: “Coachella, chúng tôi đã trở lại. Big Bang đang ở đây”, còn Daesung chia sẻ đây là lần đầu anh biểu diễn tại Coachella và bày tỏ sự hào hứng. Taeyang cũng gửi lời chào và tiếp tục đẩy cao tinh thần khán giả.

Sau đó, nhóm lần lượt trình diễn các ca khúc nổi tiếng như Haru Haru, Loser, Lies… giúp người hâm mộ nhìn lại chặng đường 20 năm của nhóm. Ở phần cuối, Daesung cho biết năm nay sẽ là một năm khó quên, G-Dragon gửi lời cảm ơn tới cả những người hâm mộ không có mặt và khẳng định: “20 năm chỉ là khởi đầu”. Anh tiết lộ món quà rất lớn sẽ đến trong năm 2026 làm người xem kỳ vọng.

Taeyang gửi lời cảm ơn tới khán giả Hàn Quốc và người hâm mộ đang theo dõi từ quê nhà. Khép lại sân khấu, nhóm chọn ca khúc Still Life. Phần hát của cựu thành viên T.O.P vẫn được giữ nguyên trong bản phối.

3 thành viên Big Bang trình diễn bản hit Bang Bang Bang.

Các thành viên cũng có phần trình diễn solo. G-Dragon thể hiện ca khúc Power, Taeyang biểu diễn Ringa Linga, trong khi Daesung chọn hướng đi khác biệt khi mang nhạc trot lên sân khấu quốc tế với Overflow, Look at Me, Gwisun.

Năm 2026, Coachella quy tụ nhiều tên tuổi lớn như Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G. BigBang là đại diện tiêu biểu của Kpop tại sự kiện và dự kiến tiếp tục biểu diễn vào ngày 20/4.

