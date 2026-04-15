Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

NSND Tự Long, NSND Xuân Bắc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và nhiều nghệ sĩ đổ bộ thảm đỏ Cống hiến

Gia Linh - Duy Phạm

TPO - Trong không khí sôi động của mùa giải thứ 20, màn hội ngộ của NSND Tự Long và NSND Xuân Bắc trở thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý, góp phần khẳng định sức hút của Giải thưởng Cống hiến với nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20 do Báo Thể thao và Văn hóa tổ chức diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Thảm đỏ trước giờ lễ trao giải trở nên nhộn nhịp khi đón đông nghệ sĩ đổ bộ.
Bước vào mùa giải thứ 20, Giải thưởng Cống hiến tiếp tục chứng minh vị thế của một giải thưởng uy tín bậc nhất, quy tụ sự quan tâm đông đảo từ giới chuyên môn, truyền thông và công chúng.
Thảm đỏ trước thềm lễ trao giải nóng lên với sự xuất hiện của đại sứ mùa giải Soobin.
Đại sứ Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20 xuất hiện trong sự cổ vũ nhiệt liệt của người hâm mộ. Trên thảm đỏ, nam ca sĩ cũng đáp lại tình cảm, sự cổ vũ của người hâm mộ bằng những cái ôm.
Hai đại sứ của mùa giải lần này là những đại diện hội tụ trọn vẹn sức hút đại chúng lẫn nền tảng chuyên môn vững vàng.
Ban tổ chức khẳng định việc lựa chọn Soobin và Hòa Minzy làm đại sứ mùa giải và đồng hành xuyên suốt các hoạt động của mùa giải thứ 20 thể hiện tinh thần trân trọng những nghệ sĩ có sức lan tỏa tích cực, cống hiến bền bỉ và luôn nỗ lực làm mới bản thân trước công chúng.
Hòa Minzy xuất hiện trong 3/10 đề cử của giải Âm nhạc Cống hiến 2026. Với MV Bắc Bling, Hòa Minzy đã nhận về nhiều giải thưởng quý giá.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca, nhạc sĩ Nguyễn Hùng cùng xuất hiện trên thảm đỏ Lễ trao giải Cống hiến tối 15/4. Cả hai cùng được đề cử trong hạng mục Nhạc sĩ của năm. Chia sẻ bên lề thảm đỏ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng những người được đề cử đều rất xứng đáng và là sự ghi nhận của hội đồng giám khảo, các phóng viên và khán giả. Nam nhạc sĩ khẳng định việc được đề cử là niềm vui và vinh dự rất lớn. "Nhưng điều quan trọng hơn là mình sẽ làm gì tiếp theo để đóng góp cho công việc và cộng đồng", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.
Anh cũng có những chia sẻ chân thành về nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hùng. "Tôi thấy các bạn trẻ hiện nay tài năng và đầy nhiệt huyết. Khi làm việc với họ, mình cảm nhận được sự chân thành và sáng tạo đến từ trái tim. Âm nhạc không chỉ là kỹ thuật mà còn là cảm xúc. Đôi khi những điều hay nhất lại đến một cách rất tự nhiên", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết.
CongB là một trong những nghệ sĩ trẻ thuộc đề cử hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Nam ca sĩ chia sẻ niềm vinh hạnh khi là một trong những đề cử của giải Cống hiến. "Sự ghi nhận của khán giả và đề cử của BTC giải là động lực để mình tiếp tục cố gắng, cống hiến cho khán giả", CongB chia sẻ.
Võ Hạ Trâm xuất hiện rạng rỡ tại thảm đỏ lễ trao giải. Cô được đề cử hạng mục Nữ nghệ sĩ của năm, cạnh tranh cùng Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh và Hương Tràm.
Bên cạnh đề cử Nữ ca sĩ của năm, album Phao cứu sinh của Hương Tràm cũng được đề cử ở hạng mục Album của năm.
NSND Tự Long và NSND Xuân Bắc cùng nhau xuất hiện trên thảm đỏ Giải thưởng Cống hiến 2026.
Dàn hoa, á hậu và người đẹp xuất hiện tại thảm đỏ Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20, năm 2026.
Giải thể thao Cống hiến 2026 cũng nhận được nhiều sự quan tâm chú ý.
Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc đề cử ở hạng mục Gương mặt thể thao của năm với thành tích nổi bật: HCV SEA Games 33, Vô địch U23 Đông Nam Á, Vô địch ASEAN Cup 2024 (tháng 1/2025), Danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam 2025.
Trước đó, ngay từ đầu giờ chiều, người hâm mộ của nhiều nghệ sĩ đã có mặt tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô để cổ vũ nghệ sĩ mình hâm mộ.
Xem thêm

Cùng chuyên mục