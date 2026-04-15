NSND Tự Long, NSND Xuân Bắc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và nhiều nghệ sĩ đổ bộ thảm đỏ Cống hiến

TPO - Trong không khí sôi động của mùa giải thứ 20, màn hội ngộ của NSND Tự Long và NSND Xuân Bắc trở thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý, góp phần khẳng định sức hút của Giải thưởng Cống hiến với nhiều thế hệ nghệ sĩ.
Thảm đỏ trước thềm lễ trao giải nóng lên với sự xuất hiện của đại sứ mùa giải Soobin.
Đại sứ Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20 xuất hiện trong sự cổ vũ nhiệt liệt của người hâm mộ. Trên thảm đỏ, nam ca sĩ cũng đáp lại tình cảm, sự cổ vũ của người hâm mộ bằng những cái ôm.
Ban tổ chức khẳng định việc lựa chọn Soobin và Hòa Minzy làm đại sứ mùa giải và đồng hành xuyên suốt các hoạt động của mùa giải thứ 20 thể hiện tinh thần trân trọng những nghệ sĩ có sức lan tỏa tích cực, cống hiến bền bỉ và luôn nỗ lực làm mới bản thân trước công chúng.
Hòa Minzy xuất hiện trong 3/10 đề cử của giải Âm nhạc Cống hiến 2026. Với MV Bắc Bling, Hòa Minzy đã nhận về nhiều giải thưởng quý giá.
CongB là một trong những nghệ sĩ trẻ thuộc đề cử hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Nam ca sĩ chia sẻ niềm vinh hạnh khi là một trong những đề cử của giải Cống hiến. "Sự ghi nhận của khán giả và đề cử của BTC giải là động lực để mình tiếp tục cố gắng, cống hiến cho khán giả", CongB chia sẻ.
Bên cạnh đề cử Nữ ca sĩ của năm, album Phao cứu sinh của Hương Tràm cũng được đề cử ở hạng mục Album của năm.
Dàn hoa, á hậu và người đẹp xuất hiện tại thảm đỏ Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20, năm 2026.
Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc đề cử ở hạng mục Gương mặt thể thao của năm với thành tích nổi bật: HCV SEA Games 33, Vô địch U23 Đông Nam Á, Vô địch ASEAN Cup 2024 (tháng 1/2025), Danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam 2025.
Trước đó, ngay từ đầu giờ chiều, người hâm mộ của nhiều nghệ sĩ đã có mặt tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô để cổ vũ nghệ sĩ mình hâm mộ.