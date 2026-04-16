VFF công bố người thay HLV Mai Đức Chung dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam

TPO - Ngày 16/4, thông tin của Tiền Phong cho biết ông Hoàng Văn Phúc sẽ thay HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

HLV Hoàng Văn Phúc sẽ gánh sức ép không nhỏ khi đảm nhiệm vị trí ông Mai Đức Chung để lại ở đội tuyển nữ Việt Nam.

Hợp đồng có thời hạn tới hết SEA Games 34 diễn ra vào năm sau, theo tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. HLV Mai Đức Chung trước đó đã xin rút lui sau khi đội tuyển nữ Việt Nam lỡ mục tiêu giành vé tham dự VCK World Cup.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam đã gặt hái một loạt thành tích lớn các năm qua, đỉnh cao là tấm vé tham dự World Cup 2023 tại Úc và New Zealand. Sau khi HLV Mai Đức Chung rút lui, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định chọn ông Hoàng Văn Phúc thay thế.

Ông Hoàng Văn Phúc là HLV dày dạn kinh nghiệm ở V.League, từng có thời gian đảm nhiệm vị trí ở đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Năm 2017, ông Phúc đã dẫn dắt CLB bóng đá Quảng Nam vượt qua một loạt "ông lớn" để đăng quang ngôi vô địch V.League.

Trao đổi với Tiền Phong, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam là vinh dự lớn, và trước mắt sẽ tập trung củng cố, ổn định nhân sự đội tuyển. Đội tuyển nữ Việt Nam đang trải qua giai đoạn trẻ hoá, nhiều trụ cột đã lớn tuổi, chia tay đội hoặc ở bên kia sườn dốc như đội trưởng Huỳnh Như.

Trong khi đó, các đối thủ ở khu vực điển hình như Philippines đang vươn lên mạnh mẽ. Giới chuyên môn nhận định nắm đội tuyển nữ Việt Nam là thử thách không nhỏ ở thời điểm hiện tại.

#Mai Đức Chung #đội tuyển nữ Việt Nam #Huỳnh Như #Hoàng Văn Phúc #SEA Games 34

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Thế giới