Nhận định Aston tứ kết Villa vs Bologna, 2h00 ngày 17/4: Nhẹ nhàng vào bán kết

TPO - Nhận định bóng đá Aston Villa vs Bologna, tứ kết Europa League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Với chiến thắng 3-1 ở lượt đi, Aston Villa đang nắm lợi thế lớn trước khi trở về sân nhà, trong khi Bologna đối diện nhiệm vụ gần như bất khả thi để lật ngược tình thế.

Nhận định trước trận Aston Villa vs Bologna

Sau chiến thắng 3-1 ở lượt đi, cánh cửa tiến vào bán kết Europa League đã hoàn toàn rộng mở với đoàn quân huấn luyện viên Unai Emery. Aston Villa có thể tính toán để giữ sức cho các trận đấu căng thẳng ở Premier League, theo điều kiện là họ không được thua với cách biệt lớn hơn 2 bàn.

Ở trận lượt đi, Villa không khởi đầu quá tốt. Họ bị Bologna gây sức ép và thậm chí thoát thua trong nhiều pha đe dọa, khi đối thủ đã có bàn thắng không được công nhận và một lần đưa bóng dội xà ngang. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng được dẫn dắt bởi ông vua Europa League Emery đã lên tiếng đúng lúc.

Ezri Konsa ghi bàn mở tỷ số vào cuối hiệp một, trước khi Ollie Watkins lập cú đúp trong hiệp 2 để định đoạt cục diện. Xen giữa là pha lập công của Jonathan Rowe, nhưng Bologna không thể duy trì áp lực đủ lâu để xoay chuyển thế trận và làm khó được Villa. Bàn thắng thứ 2 của Watkins ghi ở phút 90+4, nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để đại diện của Premier League thoải mái bước vào trận lượt về trên sân nhà.

Trong tay HLV Unai Emery, Aston Villa ngày càng bản lĩnh khi bước ra đấu trường châu Âu. Nhà cầm quân Tây Ban Nha, người từng 4 lần vô địch Europa League, hiểu rất rõ cách kiểm soát những trận đấu kiểu này. Và với chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp tại giải đấu, Villa rõ ràng đang thách thức tất cả tại cúp C2.

Cách biệt 2 bàn trước khi trở về sân nhà đủ lớn nhưng Villa đừng vội chủ quan. Khi không còn gì để mất, Bologna gần như chắc chắn sẽ đẩy cao đội hình và chơi tất tay. Điều Villa cần làm là tránh thua sớm, nếu không đối thủ ghi được bàn, có tinh thần hưng phấn và cục diện trận đấu sẽ khó đoán.

Theo thống kê, chỉ có duy nhất một trong 67 câu lạc bộ từng thua ít nhất hai bàn trên sân nhà ở lượt đi, nhưng lội ngược dòng thành công trên sân khách ở lượt về. Con số đó cho thấy cơ hội của đại diện Serie A đang mong manh ra sao.

Villa nắm trong tay mọi lợi thế để dứt điểm đối thủ: cách biệt 2 bàn, kinh nghiệm và bản lĩnh hơn, kết hợp phong độ ổn định của hàng công. Nếu không có biến cố lớn, tấm vé vào bán kết khó thoát khỏi tay đại diện nước Anh.

Aston Villa hừng hực khí thế ở Europa League.

Phong độ, lịch sử đối đầu Aston Villa vs Bologna

Phong độ gần đây của Aston Villa có phần thiếu ổn định, nhưng họ vẫn duy trì vị trí trong top 5 Premier League để hướng tới suất dự Champions League mùa tới. Trận hòa với Nottingham Forest là sự chững lại của Villa. Nó nhắc nhở đoàn quân của HLV Emery cần tập trung hơn cho giai đoạn then chốt của mùa giải.

Tại đấu trường châu Âu, Villa thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. Họ đã thắng 15/17 trận sân nhà gần nhất, trong đó có 8 chiến thắng liên tiếp. Trung bình, đội bóng này ghi khoảng 2 bàn mỗi trận tại Villa Park mùa này, hiệu suất khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải dè chừng với họ.

Về phía Bologna, dù vừa đánh bại Lecce, họ vẫn đang hụt hơi trong cuộc đua tại Serie A và gần như hết động lực phấn đấu. Vì điều đó, họ phải dồn toàn lực cho trận tứ kết lượt về Europa League.

Xét đối đầu, Aston Villa hoàn toàn vượt trội. Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, họ ghi 6 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần trước Bologna. Đáng chú ý, đại diện Italia đã thua cả hai lần gần nhất khi đến làm khách ở Birmingham.

Thông tin lực lượng Aston Villa vs Bologna

Aston Villa có một số vấn đề về lực lượng khi Emiliano Martinez bỏ ngỏ khả năng ra sân, còn Tyrone Mings chưa chắc đạt thể trạng tốt nhất. Bên cạnh đó, Boubacar Kamara và Jadon Sancho vẫn đang chấn thương, còn Ross Barkley không đủ điều kiện đăng ký.

Ở chiều ngược lại, Bologna thiếu vắng Jhon Lucumi vì án treo giò, trong khi thủ môn số một Lukasz Skorupski tiếp tục vắng mặt. Một số cái tên như Charalampos Lykogiannis hay Thijs Dallinga cần kiểm tra thêm thể lực trước giờ bóng lăn.

Trên hàng công, Watkins và John McGinn đang là hai chân sút chủ lực của Villa tại Europa League với cùng 3 bàn thắng. Trong khi đó, Bologna kỳ vọng vào Federico Bernardeschi và Rowe, những tiền đạo đã ghi lần lượt 5 và 4 bàn ở mùa giải năm nay.