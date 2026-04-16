Phùng Thị Huệ vượt mặt nhà vô địch SEA Games 33, giành HCV 100m giải điền kinh Singapore 2026

TPO - Ngay trong ngày ra quân tại Giải điền kinh Singapore mở rộng 2026, chân chạy trẻ Phùng Thị Huệ đã mang về tấm HCV quý giá ở nội dung 100m nữ, huy chương quốc tế đầu tiên của điền kinh Việt Nam trong năm 2026.

Bước vào giải đấu với lực lượng gồm 5 vận động viên, đội tuyển điền kinh Việt Nam tranh tài ở các nội dung 100m, 200m và tiếp sức 4x100m nữ. Ở cự ly 100m nữ, hai đại diện Phùng Thị Huệ và Hoàng Dư Ý đều thi đấu ổn định từ vòng loại, qua đó giành quyền góp mặt trong chung kết 8 chân chạy mạnh nhất.

Trước giờ xuất phát, mọi sự chú ý đổ dồn vào đương kim vô địch SEA Games - VĐV chủ nhà Pereira Veronica. Tuy nhiên, kịch bản trên đường chạy đã diễn ra đầy bất ngờ. Phùng Thị Huệ xuất phát ấn tượng, duy trì guồng chân mạnh mẽ và bứt lên đúng thời điểm để cán đích đầu tiên với thành tích 11 giây 77, qua đó giành HCV một cách thuyết phục.

Xếp ngay sau cô là Tan Elizabeth-An (Singapore) với 11 giây 89, trong khi Hoàng Dư Ý mang về tấm HCĐ với thông số 11 giây 96, khép lại một ngày thi đấu thành công trọn vẹn cho điền kinh Việt Nam.

Đáng chú ý, Pereira Veronica chỉ xếp hạng 8 với thành tích 18 giây 17 do căng cơ. Trước đó, VĐV người Singapore từng giành HCV SEA Games 2025 (11 giây 36) và HCB ASIAD 19 (11 giây 27).

Tấm HCV của Phùng Thị Huệ không chỉ mang ý nghĩa thành tích, mà còn là tín hiệu tích cực cho giai đoạn khởi đầu năm 2026 của điền kinh Việt Nam. Trước giải, chân chạy sinh năm 2003 đã có thời gian tập huấn tại Trung Quốc, và thành quả đã đến ngay lần “xuất trận”.

Phùng Thị Huệ hiện là một trong những gương mặt trẻ giàu triển vọng của điền kinh Việt Nam. Cô từng giành HCĐ tiếp sức 4x100m nữ tại Asian Relay Championships 2024, đồng thời gây ấn tượng với hình ảnh năng động, học tập tốt khi đang là sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Dù tuổi đời còn trẻ, Huệ đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, ghi nhận những đóng góp cho thể thao nước nhà.