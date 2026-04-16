Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Chủ tịch FIFA dập tắt hy vọng dự World Cup 2026 của Italia

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định đội tuyển Iran sẽ chắc chắn dự World Cup 2026. Như vậy, sẽ không có thêm trận play-off được FIFA tổ chức để tranh vé thế chỗ Iran dự World Cup.

"Iran chắc chắn dự World Cup 2026. Chúng tôi hy vọng khi giải đấu diễn ra, tình hình căng thẳng ở Trung Đông kết thúc. Dù có thế nào, Iran cũng sẽ tham dự để đại diện cho đất nước của họ. Các tuyển thủ Iran cũng khao khát được chơi ở World Cup 2026. Chúng ta nên tách biệt thể thao và chính trị", AP dẫn lời chủ tịch FIFA..

Trước đó, làng túc cầu thế giới xôn xao vì thông tin Iran nhiều khả năng bỏ World Cup 2026. FIFA đã chuẩn bị sẵn phương án chữa cháy bằng việc tổ chức một vòng play-off cuối để tìm ra đội thế chân Iran. Một cây viết của ESPN còn vẽ ra kịch bản sẽ có trận play-off giữa một đại diện của châu Âu và một đại diện châu Á.

Tất cả cùng nghĩ về kịch bản tuyển Italia sẽ là đại diện của châu Âu đá play-off. Bởi lẽ, Italia là đội có thứ hạng FIFA cao nhất trong các đội không dự World Cup 2026. Với khu vực châu Á, nếu có trận play-off cuối, UAE sẽ nắm ưu thế lớn. Tiếp theo là Oman và Indonesia. Trang Bola của Indonesia mơ đến kịch bản Indonesia có cơ hội giành tấm vé muộn để đến Mỹ, Canada và Mexico.

Tuyên bố của Chủ tịch FIFA sẽ chấm dứt mọi lời đồn đoán gây xôn xao làng túc cầu một ngày qua. Bây giờ, tất cả chờ đợi để xem FIFA sẽ dàn xếp thế nào để Iran được toàn tâm toàn ý tham dự World Cup 2026.

Toàn bộ trận đấu của Iran ở vòng bảng World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ. Bộ trưởng Thể thao Iran, Ahmad Donyamali, đứng ra đề nghị FIFA chuyển các trận đấu của họ sang Mexico hoặc Canada. Tuy nhiên, FIFA vẫn chưa quyết về chuyện này.

