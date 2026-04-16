Chủ tịch FIFA dập tắt hy vọng dự World Cup 2026 của Italia

TPO - Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định đội tuyển Iran sẽ chắc chắn dự World Cup 2026. Như vậy, sẽ không có thêm trận play-off được FIFA tổ chức để tranh vé thế chỗ Iran dự World Cup.

"Iran chắc chắn dự World Cup 2026. Chúng tôi hy vọng khi giải đấu diễn ra, tình hình căng thẳng ở Trung Đông kết thúc. Dù có thế nào, Iran cũng sẽ tham dự để đại diện cho đất nước của họ. Các tuyển thủ Iran cũng khao khát được chơi ở World Cup 2026. Chúng ta nên tách biệt thể thao và chính trị", AP dẫn lời chủ tịch FIFA..

Trước đó, làng túc cầu thế giới xôn xao vì thông tin Iran nhiều khả năng bỏ World Cup 2026. FIFA đã chuẩn bị sẵn phương án chữa cháy bằng việc tổ chức một vòng play-off cuối để tìm ra đội thế chân Iran. Một cây viết của ESPN còn vẽ ra kịch bản sẽ có trận play-off giữa một đại diện của châu Âu và một đại diện châu Á.

Tất cả cùng nghĩ về kịch bản tuyển Italia sẽ là đại diện của châu Âu đá play-off. Bởi lẽ, Italia là đội có thứ hạng FIFA cao nhất trong các đội không dự World Cup 2026. Với khu vực châu Á, nếu có trận play-off cuối, UAE sẽ nắm ưu thế lớn. Tiếp theo là Oman và Indonesia. Trang Bola của Indonesia mơ đến kịch bản Indonesia có cơ hội giành tấm vé muộn để đến Mỹ, Canada và Mexico.

Tuyên bố của Chủ tịch FIFA sẽ chấm dứt mọi lời đồn đoán gây xôn xao làng túc cầu một ngày qua. Bây giờ, tất cả chờ đợi để xem FIFA sẽ dàn xếp thế nào để Iran được toàn tâm toàn ý tham dự World Cup 2026.

Toàn bộ trận đấu của Iran ở vòng bảng World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ. Bộ trưởng Thể thao Iran, Ahmad Donyamali, đứng ra đề nghị FIFA chuyển các trận đấu của họ sang Mexico hoặc Canada. Tuy nhiên, FIFA vẫn chưa quyết về chuyện này.