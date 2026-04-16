Nhận định tứ kết Fiorentina vs Crystal Palace, 02h00 ngày 17/4: Nhiệm vụ khó nhằn

TPO - Nhận định bóng đá Fiorentina vs Crystal Palace, UEFA Conference League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau chiến thắng vang dội 3-0 ở lượt đi, Crystal Palace bước vào chuyến làm khách với lợi thế cực lớn. Tuy nhiên, khi bóng còn chưa lăn ở trận lượt về, mọi kịch bản vẫn có thể xảy ra, đặc biệt trong bầu không khí cuồng nhiệt tại Florence.

Fiorentina vs Crystal Palace

Nhận định Fiorentina vs Crystal Palace

Đối với Fiorentina, thất bại nặng nề tại Selhurst Park tuần trước chẳng khác nào một gáo nước lạnh. Đại diện Serie A gần như bị cuốn vào lối chơi tốc độ và trực diện của đối thủ, để rồi rơi vào thế bất lợi. Giờ đây, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dâng cao đội hình và tìm kiếm bàn thắng từ sớm nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Chiến thắng tối thiểu trước Lazio ở đấu trường quốc nội cuối tuần qua phần nào giúp Fiorentina lấy lại sự tự tin. Tuy nhiên, nếu muốn tạo nên điều kỳ diệu, hàng công của họ sẽ phải cải thiện đáng kể khả năng tận dụng cơ hội.

Ở phía đối diện, Crystal Palace đang sống trong những ngày tháng thăng hoa hiếm thấy tại đấu trường châu Âu. Dưới sự dẫn dắt của Oliver Glasner, đội bóng thành London không chỉ thi đấu kỷ luật mà còn cực kỳ sắc bén trong các tình huống chuyển trạng thái. Thực tế, điểm mạnh của Palace lại nằm ở khả năng phản công nhanh, thứ vũ khí có thể khiến Fiorentina phải trả giá nếu dâng đội hình quá cao. Trong bối cảnh buộc phải tấn công, đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ để lộ khoảng trống phía sau, và đó chính là cơ hội để những cầu thủ giàu tốc độ bên phía đội khách khai thác.

Bên cạnh đó, sự tự tin của Palace còn được củng cố bởi chuỗi phong độ ổn định gần đây, khi họ chỉ để thua một trận trong 10 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường. Dẫu vậy, thử thách tại Florence chắc chắn không hề đơn giản. Fiorentina, với sự cổ vũ của khán giả nhà, nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với cường độ cao ngay từ đầu, tạo ra sức ép liên tục nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Nếu làm được điều đó, thế trận có thể trở nên căng thẳng hơn rất nhiều đối với đại diện nước Anh.

Tóm lại, dù Crystal Palace đang nắm quyền tự quyết, trận lượt về vẫn hứa hẹn nhiều kịch tính. Fiorentina không còn gì để mất và sẽ chiến đấu đến cùng, trong khi Palace cần chứng minh bản lĩnh để hoàn tất nhiệm vụ. Một màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn hoàn toàn có thể xảy ra tại Florence - nơi hy vọng và áp lực cùng tồn tại song song trong suốt 90 phút.

Phong độ, lịch sử đối đầu Fiorentina vs Crystal Palace

5 trận đấu gần nhất của Fiorentina.

5 trận đấu gần nhất của Crystal Palace.

Thành tích đối đầu giữa Fiorentina và Crystal Palace.

Thông tin lực lượng Fiorentina vs Crystal Palace

Về phía Fiorentina, Dodo bị treo giò. Fabiano Parisi, Niccolo Fortini, Moise Kean bỏ ngỏ khả năng ra sân. Tariq Lamptey vắng mặt do chấn thương đầu gối.

Crystal Palace không có sự phục vụ của Nketiah và Cheick Doucoure vì chấn thương. Evan Gueessand bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến ​​Fiorentina vs Crystal Palace

Fiorentina: De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison, Piccoli, Gudmundsson.

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino.

Dự đoán tỷ số Fiorentina 2-1 Crystal Palace (Crystal Palace thắng chung cuộc 4-2)

