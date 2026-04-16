Nhận định tứ kết Nottingham vs FC Porto, 02h00 ngày 17/4: Tâm trạng rối bời

TPO - Nhận định bóng đá Nottingham vs FC Porto, tứ kết Europa League - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nottingham rất muốn đi tiếp ở Europa League, nhưng khi mà họ đang phải bận tâm vào cuộc chiến trụ hạng ở Ngoại hạng Anh, rất khó để CLB này dồn tất cả sinh lực cho trận đánh vào đêm nay.

Nhận định trước trận đấu Nottingham vs FC Porto

Nottingham Forest tiếp đón Porto ở lượt về tứ kết Europa League trong bối cảnh mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn sau trận hòa 1-1 trên đất Bồ Đào Nha. Lượt đi chứng kiến Porto chơi nhỉnh hơn về thế trận, tung ra 16 cú dứt điểm và 8 lần đưa bóng trúng đích, trong khi Forest chỉ có 6 pha kết thúc và 2 lần sút trúng cầu môn.

Tuy nhiên, đại diện Anh vẫn ra về với kết quả chấp nhận được, qua đó giữ nguyên cơ hội giành vé vào bán kết ngay trên sân nhà. Và với điểm tựa sân bãi, Nottingham được kỳ vọng có thể đi tiếp.

Đây là trận đấu mà Nottingham có điểm tựa sân nhà, nhưng lại không hề dễ thở. Vì rõ ràng, Porto là đội giàu kinh nghiệm châu Âu hơn, trong khi Forest vừa thua cả 2 trận sân nhà gần nhất tại Europa League.

Điều đó cho thấy lợi thế sân nhà của đội bóng Anh chưa đủ để đảm bảo một buổi tối dễ dàng. HLV Vitor Pereira cũng thừa nhận Porto là đội chơi với cường độ cao, pressing mạnh và thắng nhiều tranh chấp tay đôi. Do vậy ông muốn các học trò “phải đạt trạng thái gần như hoàn hảo cả về chiến thuật lẫn tinh thần” nếu muốn đi tiếp.

Phong độ, lịch sử đối đầu Nottingham vs FC Porto

Có lẽ Porto có lý do để tiếc nuối nhiều hơn sau lượt đi. Đại diện Bồ Đào Nha dẫn trước từ phút 11 nhờ William Gomes, kiểm soát bóng tốt hơn, tạo ra áp lực lớn hơn và buộc thủ môn Stefan Ortega phải thực hiện tới 7 pha cứu thua. Việc chỉ rời Dragao với tỷ số hòa 1-1 phần nào phản ánh khả năng kết thúc các tình huống chưa đủ sắc bén của Porto.

Dù vậy, họ vẫn tự tin nhờ phong độ vượt trội. Porto bất bại trong 6 trận gần đây, trong đó trận gần nhất là chiến thắng 3-1 trước Estoril. Nottingham Forest thì chỉ thắng 1 trong 6 trận gần đây. Phong độ ấy khiến Porto khá an tâm ở cuộc đua vô địch quốc nội. Họ đang chắc chân trên ngôi đầu, cách nhóm bám đuổi tối thiểu 5 điểm.

Trong khi đó, Nottingham đang chịu áp lực đua trụ hạng ở Ngoại hạng Anh. Họ chỉ cách khu vực nguy hiểm đúng 3 điểm. Vì vậy chỉ cần 1 cú ngã là mọi thứ tan thành mây khói.

Hôm nay, Nottingham nhận được những cú hích khi Chris Wood đã trở lại sau quãng nghỉ dài vì chấn thương đầu gối. Sự trở lại của chân sút giàu kinh nghiệm này giúp Forest có thêm một phương án khác ở mặt trận tấn công, nhất là trong các tình huống bóng bổng và những pha xử lý trong vòng cấm.

Họ cũng đón Elliot Anderson tái xuất đội hình xuất phát, qua đó gia cố khả năng tranh chấp và luân chuyển bóng ở tuyến giữa. Tuy nhiên, xét tất cả các yếu tố thì Porto vẫn nổi bật hơn. Đội bóng Bồ Đào Nha vào trận với tâm thế và vị thế nhỉnh hơn, đồng thời sở hữu kinh nghiệm đá cúp dồi dào. Và họ sẽ biết cách biến khác biệt ấy thành lợi thế trên bảng tỷ số.