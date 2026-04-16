World Cup 2026 chưa khởi tranh, FIFA đã bị tố chơi không đẹp

TPO - Thống đốc bang New Jersey, bà Mikie Sherrill, vừa lên tiếng chỉ trích FIFA vì lãi lớn nhưng buộc bang của bà gánh khoản chi phí gần 50 triệu USD cho việc di chuyển bằng phương tiện công cộng của cổ động viên có vé xem bóng đá.

Trong một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, Thống đốc Sherrill khẳng định chính quyền của bà đã kế thừa một thỏa thuận từ trước, trong đó FIFA không đóng góp bất kỳ khoản chi phí nào cho hệ thống giao thông công cộng phục vụ giải đấu.

FIFA cho phép các CĐV mua vé xem những trận đấu World Cup 2026 ở bang New Jersey sẽ được miễn phí vé đi tàu điện. Chi phí phát sinh từ khoản này sẽ do bang New Jersey chi trả. Dự kiến bang này sẽ phải bỏ ngân sách 48 triệu USD trả tiền đi lại cho các CĐV.

Nhưng thỏa thuận được ký kết dưới nhiệm kỳ trước, còn bà Mikie Sherrill, vị thống đốc vừa nhậm chức hồi tháng 1 vừa qua, không đồng tình. Bà cho rằng FIFA đã chơi không đẹp vì một tổ chức dự kiến sẽ thu về khoảng 11 tỷ USD lợi nhuận từ World Cup 2026 lại phải để bang của bà chịu 48 triệu USD chi phí. Mà chi phí ấy sẽ phải do người dân của bang gánh chịu.

NJ Transit sẽ phải chịu khoản thâm hụt 48 triệu USD

Theo kế hoạch, công ty NJ Transit, đơn vị quản lý tàu điện bang New Jersey, sẽ tăng giá từ 13 lên đến 100 USD cho 1 vé khứ hồi (gấp khoảng 7 lần). Đáng chú ý, sẽ không có mức giá ưu đãi nào dành cho người cao tuổi, trẻ em hay người khuyết tật trong những ngày diễn ra World Cup 2026. NJ Transit hy vọng mức tăng đột biến như thế sẽ giúp họ bù đắp khoản 48 triệu USD thiếu hụt do FIFA “bao” tiền đi lại cho CĐV xem World Cup 2026.

Sân vận động MetLife dự kiến sẽ tổ chức 8 trận đấu, bao gồm cả trận chung kết vào ngày 19/7. Trong những ngày diễn ra trận đấu, ga Penn tại Manhattan cũng sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, chỉ cho phép những người có vé xem bóng đá được vào khu vực của NJ Transit. Bên cạnh đó, việc đỗ xe tại sân vận động cũng sẽ bị cấm hoàn toàn để dành không gian cho các hoạt động an ninh và khu vực trải nghiệm của người hâm mộ.

Hiện tại, các nhà lập pháp New Jersey cũng đang đề xuất thương lượng lại với FIFA, hoặc đưa ra các chính sách khác để giảm bớt gánh nặng cho bang.