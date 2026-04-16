Bản lĩnh Kompany và giấc mơ cú ăn ba của Bayern Munich

TPO - Bayern Munich ba lần bị dẫn trước vẫn đánh bại Real Madrid 4-3 ở lượt về tứ kết Champions League, qua đó thắng chung cuộc 6-4 để tiến vào bán kết. HLV Vincent Kompany nhấn mạnh bản lĩnh, niềm tin và sự gắn kết là chìa khóa cho màn ngược dòng giàu cảm xúc tại Allianz Arena.

Màn thư hùng giữa Bayern Munich và Real Madrid một lần nữa xứng đáng với danh xưng “siêu kinh điển châu Âu”. Trên sân nhà, đại diện nước Đức trải qua 90 phút đầy biến động khi liên tục rơi vào thế rượt đuổi, nhưng vẫn đủ bản lĩnh để lật ngược tình thế, giành chiến thắng 4-3 và khép lại hai trận tứ kết với tổng tỷ số 6-4.

Phát biểu sau trận, HLV Vincent Kompany không giấu được sự tự hào: “Các cầu thủ đã thể hiện tinh thần không bỏ cuộc. Chúng tôi bị đẩy vào những khoảnh khắc rất khó khăn, nhưng toàn đội luôn giữ niềm tin rằng cơ hội sẽ đến".

Ngay từ giây thứ 35, sai lầm của thủ thành Manuel Neuer đã khiến Bayern thủng lưới trước, tạo điều kiện để Arda Güler mở tỷ số cho Real. Đó chỉ là khởi đầu cho một trận đấu điên rồ, khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ba lần vươn lên dẫn trước, trong đó khép lại hiệp một với lợi thế 3-2.

Nhưng trong nghịch cảnh, bản lĩnh của “Hùm xám” được thể hiện rõ nét. Bayern không vỡ trận, không đánh mất cấu trúc lối chơi. Thay vào đó, họ kiên trì kiểm soát bóng, duy trì áp lực và chờ đợi thời cơ. Những nỗ lực ấy được đền đáp ở thời điểm quyết định, khi Luis Díaz và Michael Olise lần lượt lập công ở cuối trận, hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục.

“Điều quan trọng nhất là sự gắn kết", Kompany nhấn mạnh. “Chúng tôi đã cho thấy niềm tin và ý chí chiến đấu để trở lại. Khi để thủng lưới quá sớm, điều quan trọng là phải ‘reset’ ngay lập tức và tiếp tục chơi theo cách của mình".

Chiến thắng này không chỉ đưa Bayern vào bán kết Champions League, mà còn mở ra cơ hội hiện thực hóa tham vọng cú ăn ba. Tại Bundesliga, họ đang tạo khoảng cách an toàn với phần còn lại và có thể đăng quang ngay trong tuần. Ở Cúp Quốc gia Đức, đối thủ tiếp theo sẽ là Bayer Leverkusen.

Dẫu vậy, thử thách phía trước vẫn còn rất lớn. Ở bán kết Champions League, Bayern sẽ chạm trán đương kim vô địch PSG, và HLV Kompany sẽ không thể góp mặt trên băng ghế chỉ đạo ở trận lượt đi vì án treo giò.

“Đây là một trận đấu giàu cảm xúc. Chúng tôi kiểm soát bóng tốt và luôn cảm thấy có thể ghi bàn, nhưng Real Madrid vẫn là Real Madrid, họ luôn nguy hiểm", chiến lược gia người Bỉ chia sẻ.

Với chiến thắng này, Kompany trở thành HLV thứ 11 trong lịch sử đưa Bayern Munich vào tới bán kết Champions League.

Một đêm tại Munich, nơi bản lĩnh được thử lửa và niềm tin được đền đáp. Bayern không chỉ thắng một trận đấu, họ gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng: trên hành trình chinh phục châu Âu, họ đã sẵn sàng cho mọi thử thách.

​