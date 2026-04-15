Điền kinh Việt Nam ngắm HCV Asiad 20

Vĩnh Xuân

TPO - Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ hướng đến Asiad 20 (Nhật Bản) tháng 9 tới với mục tiêu giành 1 HCV, theo thông tin từ Liên đoàn điền kinh Việt Nam.

Sáng 15/4, lãnh đạo Cục TDTT đã làm việc cùng lãnh đạo Liên đoàn điền kinh Việt Nam cùng Ban chuyên môn của Liên đoàn điền kinh Việt Nam. Mục tiêu tập trung vào việc triển khai thực hiện Đề án phát triển điền kinh Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với nhiệm vụ tập trung để thực hiện ở giai đoạn trước mắt là 2026-2035, nhiều nội dung chuyên môn đã được trao đổi.

Nhiệm vụ trọng tâm phía trước của điền kinh Việt Nam là Asiad 20, diễn ra tại Nhật Bản tháng 9 tới. Được biết, mục tiêu đặt ra đối với đội tuyển điền kinh Việt Nam ở Thế vận hội là giành 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Đây là mục tiêu không dễ dàng nếu nhìn vào lực lượng của đội tuyển điền kinh Việt Nam hiện nay cũng như thành tích gần nhất tại Asiad 19 (Hàng Châu, Trung Quốc). Dù được kỳ vọng cao nhưng các gương mặt hàng đầu của Việt Nam như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền hay Bùi Thị Thu Thảo...đều thi đấu không thành công.

Trong khu vực Đông Nam Á, điền kinh Việt Nam duy trì thành tích tốt khi thường xuyên cạnh tranh vị trí dẫn đầu với Thái Lan. Dù vậy vượt ra tầm châu lục vẫn là mục tiêu nhiều thách thức.

Phía trước, Liên đoàn điền kinh Việt Nam cho biết sẽ tập trung rà soát lực lượng, đẩy mạnh công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo lựa chọn quân số mạnh nhất cho Asiad 20. Cũng trong ngày hôm nay, đội tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục nhận gói tài trợ đồng hành cùng Lining, thời gian từ 2026-2028. Đây là sự tiếp nối quá trình hợp tác giữa đôi bên thời gian qua.

