Cựu thủ môn Arsenal qua đời ở tuổi 48 vì tai nạn giao thông

TPO - Cựu thủ môn của Arsenal, Alex Manninger, đã qua đời ở tuổi 48 sau một tai nạn giao thông ở Salzburg (Áo).

Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 08h20 sáng (giờ địa phương) khi chiếc xe của Manninger bị tàu hỏa đâm trúng tại một điểm giao cắt đường sắt ở Salzburg, Áo.

Manninger từng thi đấu cho Arsenal trong 5 năm (1997- 2002), góp phần giúp “Pháo thủ” giành cú đúp danh hiệu Premier League và FA Cup mùa giải 1997/98, dưới thời HLV Arsene Wenger.

Thông tin về sự ra đi của ông được CLB đầu tiên trong sự nghiệp Red Bull Salzburg xác nhận. Đội bóng Áo bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc: “Chúng tôi đau buồn trước sự ra đi của cựu thủ môn Alexander Manninger, người đã qua đời trong một tai nạn giao thông. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của ông. Hãy yên nghỉ, Alexander".

Ngoài Arsenal và Salzburg, Manninger còn có sự nghiệp thi đấu trải dài tại nhiều quốc gia châu Âu, từng khoác áo các CLB như Juventus, Augsburg...

Riêng trong màu áo Arsenal, Manninger có tổng cộng 64 lần ra sân. Dù chủ yếu đóng vai trò dự bị cho huyền thoại David Seaman, ông vẫn để lại dấu ấn đáng nhớ khi được trao cơ hội.

Chính trong mùa giải lịch sử 1997/98, Manninger từng cản phá thành công một quả luân lưu trong chiến thắng trước West Ham tại bán kết FA Cup, đồng thời có màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng quan trọng trước MU ngay tại Old Trafford. Phong độ xuất sắc giúp ông được vinh danh là Cầu thủ hay nhất tháng của Premier League vào tháng 3/1998.

Ở giai đoạn cuối sự nghiệp, Manninger ký hợp đồng ngắn hạn với Liverpool khi đã 39 tuổi vào năm 2016, nhưng không có trận đấu chính thức nào.

Ở cấp độ đội tuyển, Manninger có 33 lần khoác áo đội tuyển Áo và góp mặt tại Euro 2008 - giải đấu được đồng tổ chức tại Áo và Thụy Sĩ. Sự ra đi của Alex Manninger là mất mát lớn đối với bóng đá Áo nói riêng và bóng đá châu Âu nói chung.

Giám đốc thể thao Liên đoàn bóng đá Áo, ông Peter Schottel, bày tỏ: “Alexander Manninger là một đại sứ xuất sắc của bóng đá Áo, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Sự chuyên nghiệp, điềm tĩnh và đáng tin cậy của ông khiến ông trở thành một phần không thể thiếu ở mọi đội bóng cũng như đội tuyển quốc gia. Những thành tựu của ông xứng đáng được tôn vinh ở mức cao nhất và sẽ sống mãi trong ký ức của bóng đá thế giới".

