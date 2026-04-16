U17 Indonesia thua sốc bại tướng của U17 Việt Nam, đối diện nguy cơ bị loại sớm

TPO - U17 Indonesia nhận gáo nước lạnh ngay trên sân nhà khi bất ngờ để thua U17 Malaysia 0-1 ở lượt trận tiếp theo bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026, qua đó tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

U17 Indonesia bất lực trước hàng thủ U17 Malaysia

Trong trận đấu diễn ra tối 16/4 tại sân Gelora Joko Samudro, Indonesia được kỳ vọng sẽ nối dài đà hưng phấn sau chiến thắng đậm 4-0 trước Timor Leste ở ngày ra quân. Lợi thế sân nhà càng giúp họ tự tin. Thế nhưng, kịch bản mà người hâm mộ Indonesia chờ đợi đã không xảy ra.

Thời gian đầu, U17 Indonesia là đội nắm quyền kiểm soát nhiều hơn và chủ động dồn ép đối thủ. Họ liên tiếp tạo sức ép với những tình huống lên bóng ở biên, đồng thời cố gắng tận dụng các pha cố định để mở khóa hàng thủ Malaysia.

Dù vậy, sự lấn lướt ấy lại không được chuyển hóa thành những cơ hội thật sự sắc nét. Những cú dứt điểm của Keanu Senjaya hay Pandu Aryo chỉ dừng ở mức cảnh báo, chưa đủ độ hiểm để đánh bại hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của đối phương.

Trong thế trận chịu sức ép, U17 Malaysia lại cho thấy sự lạnh lùng đúng lúc. Bước ngoặt đến ở phút 33. Fareez Danial bật cao đánh đầu sau quả phạt góc bên cánh trái, đưa bóng vượt qua thủ môn Leo Duvert rồi nằm gọn trong góc khung thành.

Đó là pha bóng phản ánh rất rõ sự khác biệt của trận đấu: Indonesia cầm bóng nhiều hơn, còn Malaysia tận dụng cơ hội tốt hơn. Chỉ một thoáng mất tập trung ở tình huống bóng chết, đội chủ nhà đã phải trả giá bằng cả trận đấu.

Sang hiệp 2, U17 Indonesia không còn cách nào khác ngoài việc dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, càng nôn nóng, họ càng bộc lộ hạn chế ở khâu xử lý cuối cùng. Những pha tạt bóng từ cánh phải tạo ra áp lực nhất định, nhưng sự chính xác trong các pha chạm bóng quyết định vẫn là điều còn thiếu.

Thậm chí, U17 Malaysia còn suýt nới rộng cách biệt nếu tận dụng tốt hơn các pha phản công, trong đó có cú dứt điểm nguy hiểm buộc Noah Leo phải trổ tài cứu thua. Trận đấu kết thúc với kết quả sốc. U17 Malaysia, đội vừa đại bại 0-4 trước U17 Việt Nam, đã hạ U17 Indonesia vốn là ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Thất bại 0-1 khiến U17 Indonesia chỉ mới có 1 chiến thắng sau 2 lượt trận, và thử thách lớn nhất vẫn còn ở phía trước khi họ phải chạm trán U17 Việt Nam, đội đã thắng cả 2 trận đầu tiên tại bảng A, ghi tới 14 bàn. Trong bối cảnh buộc phải giành kết quả tích cực để nuôi hy vọng đi tiếp, sức ép đang đè nặng lên vai đội chủ nhà. Họ buộc phải thắng U17 Việt Nam thì mới có cơ hội đi tiếp.