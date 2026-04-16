Báo Indonesia 'choáng váng' với màn trình diễn của U17 Việt Nam

Tại giải U17 Đông Nam Á 2026 đang diễn ra tại Indonesia, U17 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với đội chủ nhà, U17 Malaysia và U17 Timor Leste. Sau trận ra quân thắng đậm U17 Malaysia, U17 Việt Nam tiếp tục phô diễn sức mạnh khi đè bẹp U17 Timor Leste 10-0 trong trận đấu chiều nay.

Nguyễn Lực và Văn Dương lập hat-trick, cùng với Đại Nhân, Ngọc Sơn, Trí Dũng và Duy Khang tạo ra cơn mưa bàn thắng trên sân Joko Samudro. Với chiến thắng này, U17 Việt Nam độc chiếm ngôi đầu bảng A và xem như đặt một chân vào vòng bán kết.

Không chỉ giới mộ điệu Việt Nam, mà truyền thông khu vực cũng bày tỏ sự thán phục với màn trình diễn của U17 Việt Nam. Trong đó, truyền thông Indonesia có phần choáng váng với tỷ số chiều nay. Đây là điều dễ hiểu, bởi lẽ U17 Indonesia chỉ thắng U17 Timor Leste 4-0 ở trận đầu tiên.

Trang Bola.com giật tít: “Thảm họa! U17 Timor Leste phơi áo 0-10 trước U17 Việt Nam”. Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh U17 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục và hoàn toàn áp đảo để vượt lên dẫn đầu bảng A. Ông cũng cho rằng thất bại này là một điều vô cùng đáng xấu hổ đối với đội bóng của Emral Abus.

Trong khi đó, tờ Bola.net giật tít: “Trận đấu tàn nhẫn! U17 Việt Nam vùi dập U17 Timor Leste với tỷ số 10-0”. Phóng viên Dimas Ardi Prasetya viết: “U17 Việt Nam giành chiến thắng áp đảo trước U17 Việt Nam và thể hiện sự vượt trội rõ ràng ở trận này. Họ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với đối thủ”.

Ở lượt trận cuối cùng, U17 Việt Nam sẽ đối mặt với chủ nhà U17 Indonesia. Đội bóng của HLV Cristiano Roland cần ít nhất 1 điểm để giữ ngôi đầu bảng A và tiến vào bán kết.