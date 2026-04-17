Real Madrid sắp thay HLV: Ai là ứng viên số 1?

TPO - Huấn luyện viên Alvaro Arbeloa không giữ được ghế tại Real Madrid sau khi "Los Blancos" bị Bayern Munich loại khỏi tứ kết Champions League 2025/26.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đưa tin HLV Arbeloa chuẩn bị rời Real. Trang Mundo Deportivo cho biết: "Quá trình tìm huấn luyện viên mới của Real đã bắt đầu".

Theo Mundo Deportivo​, Chủ tịch Florentino Perez muốn Zinedine Zidane trở lại Madrid. Dù vậy, kịch bản Zidane tái hợp Real là bất khả thi vì chiến lược gia này được cho đã nhận lời dẫn dắt tuyển Pháp sau World Cup 2026.

Deschamps sẽ chia tay tuyển Pháp sau World Cup 2026 và trở thành HLV tự do. Đây là ứng viên sáng giá dẫn dắt Real từ mùa giải tới. Mối quan hệ thân thiết giữa Kylian Mbappe và Deschamps là yếu tố quan trọng để ban lãnh đạo Real cân nhắc vị chiến lược gia người Pháp. Nếu Deschamps đến Bernabeu, đó sẽ là tin tốt cho các tuyển thủ Pháp còn lại ở đội hình Kền kền trắng như Tchouameni và Camavinga.

Real được cho là đã liên hệ với Klopp sau khi Xabi Alonso bị sa thải. Tuy nhiên, "phù thủy" người Đức chưa có kế hoạch trở lại dẫn dắt một câu lạc bộ. Mundo Deportivo nhấn mạnh Klopp là cái tên được ủng hộ nhiều bậc nhất cho "ghế nóng" của Real, song mọi thứ vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào cựu HLV Liverpool.

Người cuối cùng trong danh sách ứng viên là Mauricio Pochettino, người đang dẫn dắt đội tuyển Mỹ. Chủ tịch Perez đã nhắm đến Pochettino từ lâu và từng có tin đồn cựu HLV Tottenham sẽ thay thế Zidane vào năm 2018. Nhưng cuối cùng, Chủ tịch Perez chọn Lopetegui và bỏ qua Pochettino.

Real sẽ không có nhiều lựa chọn chất lượng cho vị trí HLV. Những "thuyền trưởng" đẳng cấp như Luis Enrique và Thomas Tuchel nhiều khả năng tiếp tục gắn bó với đội bóng chủ quản thêm ít nhất một năm. Danh sách HLV đang thất nghiệp có Gareth Southgate, Enzo Maresca, Joachim Low, Xavi, Ruben Amorim, Thiago Motta. Thế nhưng, dàn HLV thất nghiệp khó có ai phù hợp với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Sau trận thua trên sân Allianz Arena của Bayern Munich, Real gần như không còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải này. Họ chỉ còn một tia hy vọng tại La Liga. Song, với việc đang thua Barca 9 điểm và mùa giải chỉ còn 7 vòng, Real có không đến 3% khả năng vô địch.

