Nottingham hạ Porto, bán kết Europa League nóng với 'nội chiến toàn Anh'

TPO - Bàn thắng sớm của Morgan Gibbs-White giúp Nottingham Forest giành chiến thắng 1-0 trước 10 người Porto, qua đó thắng chung cuộc 2-1 sau hai lượt trận và thiết lập cuộc đối đầu toàn Anh với Aston Villa tại bán kết Europa League.

Trận đấu trên sân City Ground sớm bị đẩy lên cao trào ngay từ phút thứ 8, khi trung vệ Jan Bednarek bên phía Porto phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân, sau pha vào bóng nguy hiểm với Chris Wood.

Lợi thế hơn người nhanh chóng được đội chủ nhà cụ thể hóa. Chỉ bốn phút sau, Gibbs-White tung cú dứt điểm đưa bóng chạm chân hậu vệ đối phương đổi hướng, khiến thủ thành Porto bó tay.

Dù chơi thiếu người từ rất sớm, Porto vẫn thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường. Đại diện Bồ Đào Nha tạo ra không ít cơ hội, trong đó đáng tiếc nhất là tình huống William Gomes đưa bóng dội xà ngang.

Tuy nhiên, sự chắc chắn của hàng thủ Nottingham Forest đã giúp họ bảo toàn tỷ số mong manh cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Chiến thắng này không chỉ đưa Nottingham Forest vào bán kết mà còn tạo nên cuộc “nội chiến toàn Anh” hấp dẫn ở bán kết với Aston Villa, đội đã có màn trình diễn áp đảo trước Bologna.

Trên sân nhà Villa Park, Aston Villa dễ dàng đè bẹp Bologna 4-0 ở lượt về, qua đó khép lại cặp tứ kết với tổng tỷ số 7-1. Ollie Watkins, Emiliano Buendia và Morgan Rogers lần lượt lập công ngay trong hiệp một, trước khi Ezri Konsa ấn định chiến thắng ở những phút cuối.

